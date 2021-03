Sonntagmittag hatte ein Jäger ein in einem Windschutzgürtel stehendes Auto bei Eibesthal gefunden, im Auto die leblosen Körper einer 29-jährigen Frau aus Neusiedl an der Zaya und ihrer vierjährigen Tochter. Beide wiesen Schussverletzungen am Kopf auf. „Die Tatortgruppe hat eine Waffe im Auto gefunden, ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, werden Untersuchungen im Laufe des heutigen Tages zeigen“, sagt Schwaigerlehner. Derzeit deute aber vieles auf Mord und Selbstmord hin.

Mistelbach Frau und Kind erschossen neben Auto aufgefunden

Der 60-Jährige Ex-Partner hatte nach der Trennung von der 29-Jährigen in einer Wohnung in Mistelbach gelebt. Seine Wohnung war am Sonntagnachmittag von einem Kommando der Cobra gestürmt worden.

Eibesthal, Horn Mordalarm: Verdächtiger stellte sich der Polizei

Keine Angaben will der Kriminalist zum Tathergang und zu den Ursachen der Tat machen: „Spekulationen überlassen wir anderen.“

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.