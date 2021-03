Sonntagmittag hatte ein Jäger ein in einem Windschutzgürtel stehendes Auto bei Eibesthal gefunden, im Auto die leblosen Körper einer 29-jährigen Frau aus Neusiedl an der Zaya und ihrer vierjährigen Tochter. Beide wiesen Schussverletzungen am Kopf auf.

Die Anzeichen deuten auf eine Verzweiflungstat hin. An der Hand der Frau seien Schmauchspuren festgestellt worden, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montagabend. Die von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnete Obduktion war noch im Gang.

Die Untersuchung der Schusshand sei positiv gewesen, teilte Schwaigerlehner mit. Eine Schusswaffe sei unter einem Autositz gefunden worden.

Der 60-Jährige Ex-Partner hatte nach der Trennung von der 29-Jährigen in einer Wohnung in Mistelbach gelebt. Seine Wohnung war am Sonntagnachmittag von einem Kommando der Cobra gestürmt worden.

Dass gegen den Ex-Partner der Frau kein Tatverdacht vorliegt, hatte die Polizei bereits in der Früh mitgeteilt. Nach dem 59-Jährigen war am Sonntag gesucht worden. Am Abend stellte sich der Mann auf der Polizeiinspektion Horn. Er befindet sich wieder auf freiem Fuß.

Keine Angaben will der Kriminalist zum Tathergang und zu den Ursachen der Tat machen: „Spekulationen überlassen wir anderen.“

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Die Untersuchungen zur Klärung der Ursache des Todes der 29-Jährigen und ihrer Tochter dauerten am Montagnachmittag an. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hatte die Obduktion angeordnet.