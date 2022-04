Theater-Premiere: Der wirklich wilde Westen

Werbung

Es ist ein hartes Leben im Westen: Das Goldfieber ist vorbei, die Bürgermeisterin beschränkt die täglichen Whiskey-Drinks und Millroy City muss auch wieder „great again werden“: Mit ihrer Westernkomödie „Saloon“ von Balthasar Alletsee entführt die Theatergruppe der Katholischen Jugend Eibesthal mit viel Liebe zum Detail nach zweieinhalbjähriger Coronapause in den fernen Wilden Westen. Am 9. April war in der Eibesthaler Unterkirche Premiere.

Ein Zweipersonen-Sarg als Schaustück im Saloon, der versoffene Arzt Doc Martens mit möglicher alternativer Karriere als Schnürschuhproduzent und ein Bild von Altlandeshauptmann Erwin Pröll mit Stetson am Bühnenrand und mehr sorgen für die witzigen Details, schauspielerisches Können für das Vergnügen beim Zusehen.

Fabian Hammer spielt den immer mit seinem Maßband geschäftstüchtigen Totengräber Owen „Six Feet“, Lion Heinrich den versoffenen Arzt Doc Martens, Fabian Wolf den Saloonbesitzer T.C. Hump – Stammbesatzung im Saloon. Der Friede in der untergehenden Stadt wird gestört durch die junge Kiowa Keezeheekoni, – mit viel großer Begeisterung gespielt von Klara Mock, die aus Rollenklischee und Sippenhaftung ausbrechen will. Saloon-Mädchen Irma, wunderbar dargestellt von Marlies Faber, unterstützt sie dabei. Bürgermeisterin-Sohn Ruben (Simon Strobl) ist anfangs nur Mittel zum Zweck – wunderbar seine Wandlung vom Weichei zum Mann mit eigener Meinung.

Bürgermeisterin Klara Schneider muss sich mit der Rebellion des Kindes erst abfinden, ebenso wie der wunderbar grantig grummelnde Kiowa-Häuptling Leonhard „Long Snake“ Strobl. Mohammad Ibrahimi spielt den whiskey- und tabakversessenen Geist der indianischen Ur-Ur-Ur-Großmutter Anguwani, die schlussendlich in den Zweipersonensarg einziehen will.

Fazit : Ausgezeichnete Schauspieler, detailverliebte Inszenierung mit Botschaft: Entscheidend sind nicht überkommene Ideen, sondern selbstbestimmtes Handeln für die Zukunft.

