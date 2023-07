Die Schwemme ist bereit für das große Sautrogrennen

Dabei wurde von der Jugend und vom Verschönerungsverein der Dorfteich von Algen und Wasserpflanzen befreit, damit die Rennboote ungehindert ihre Fahrten durchführen können. Die Feuerwehr stellte ein Löschfahrzeug samt Spritzen zur Verfügung, mit dem die Steinmauern gereinigt wurden. Die Schwemme wird von zahlreichen Quellen gespeist und ist für ihre erfrischenden Temperaturen und das Wasser in Trinkwasserqualität bekannt.

Bei dieser Gelegenheit wurden zusätzlich einige Grünflächen und Rabatte gesäubert, sowie ein Pflegeschnitt bei der großen Eiche durchgeführt. Nach der Verschönerungsaktion gab es für alle Helfer neben lobenden Worten einen kleinen Imbiss.

Das große Sautrogrennen in Eichenbrunn startet am 15. Juli um 20.30 Uhr bei Flutlicht mit dem Nightrace, am Sonntag geht es mit dem eigentlichen Rennen ab 11.30 Uhr mit rund 60 teilnehmenden Teams weiter.