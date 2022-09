Not spiegelt sich in der Mundart wider: Buch präsentiert

Beinahe tagesaktuell sind die Erfahrungen und Sprüche, die der Autor Michael Staribacher in seinem Buch „Weinviertler Weisheiten“ gesammelt hat. So verweisen viele der Redewendungen auf vormals karge Zeiten. Gerade in den heutigen Turbulenzen tut es gut, manche Lebenserfahrungen in Erinnerung zu rufen, meint Staribacher. Seine nächste Lesung findet am 20. Oktober im Schüttkasten Laa statt.

„Es woa jo nix do“ – „Weinviertler Weisheiten“ mit aktuellen Verweisen. Foto: privat

„Bein Schtroafhölzl muisst ins Spoan au(n)faunga“, hieß es früher einmal. Soll heißen, dass man schon bei kleinen Dingen achtsam und sparsam sein solle. Die „Weinviertler Weisheiten“ geben aber auch praktische Tipps, wenn es heißt: „ Vü Hea(n)dreck gibt a an Misthaufa!“. Auch Kleinvieh macht nämlich Mist, der als Dünger gut verwendet werden kann. Möge man niemals zu den Zeiten zurückkehren, auf die unsere Großeltern immer hinweisen, wenn sie von früher erzählten: „Es woa jo nix do!“

Die Weinviertler zeigen sich selten großmäulig und sind ein eher bescheidener Menschenschlag. Davon kann man sich bei der Lektüre der „Weinviertler Weisheiten“ aus dem Verlag Winkler-Hermaden überzeugen.

staribacher.dieweinviertler.com

