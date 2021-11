„Weinviertler Weisheiten“ in Buch gesammelt

In seinem neuesten Buch „Weinviertler Weisheiten“ hat der leidenschaftliche Weinviertler Michael Staribacher Redewendungen und Sprüche aus der Region gesammelt. Die NÖN sprach mit ihm über sein neues Werk, seine liebsten Weisheiten und Buchprojekte, die er gerne noch verwirklichen möchte.

NÖN: Wie ist die Idee zu Ihrem Buch „Weinviertler Weisheiten“ entstanden?

Michael Staribacher: Ich habe mir immer schon Sprüche oder Redewendungen aufgeschrieben, die mich interessiert haben. Generell bin ich einer, der genau hinhört und dann versucht, das Wesentliche herauszufiltern. Ich kenne Bücher über Persische oder Chinesische Weisheiten, Konfuzius oder Laotse sind mit ihren klugen Sätzen noch heute präsent. Aber auch wir im Weinviertel haben Spruchweisheiten von hoher Qualität zu bieten. Und diese über viele Jahre entstandene Sammlung wollte ich nun eben präsentieren.

Wie haben Sie die Weisheiten, die Sie in dem Buch anführen, gesammelt?

Staribacher: Die Weinviertler Weisheiten liegen nicht auf der Straße, aber man hört sie dort. Auch in Wirtshäusern, Geschäften oder in den Kellern findet man sie – doch die meisten Weisheiten kommen unscheinbar daher. Sie werden im Familienkreis weitergegeben, von der Oma, vom Opa und von den Eltern. Manche sind wohl schon über Generationen hinweg weitergegeben worden – eben weil sie zeitlos aktuell sind und unsere elementarsten Lebenswelten betreffen. Dokumente oder schriftliche Quellen gibt es kaum. Kalendersprüche haben mich nicht interessiert und Weinviertler Literatur dazu war ebenfalls nicht vorhanden.

Hat sich für Sie eine persönliche „Lieblingsweisheit“ herauskristallisiert?

Staribacher: Ich habe zwei Weisheiten, die mir meine Großmutter überlassen hat. Eine kommt sehr pragmatisch daher und lautet „Die schlechtastn Leit san die Maunnsbüda und die Weibsbüda!“. Der andere Sinnspruch von ihr ist aber die Lebensweisheit schlechthin: „Ma wiad z’fria oid und z’schpod gscheit.“ (Man wird zu früh alt und zu spät gescheit)

Sie beschäftigen sich als Autor stets mit dem Weinviertel. Was fasziniert Sie an dieser Region?

Staribacher: Ich bin hier geboren, aufgewachsen und lebe auch gerne im Weinviertel. Beruflich bin ich viel unterwegs, nicht nur im Weinviertel, sondern in vielen anderen Regionen. Privat bereise ich natürlich gerne die große weite Welt, schließlich gibt es überall schöne Orte, Plätze und Landschaften. Trotzdem bin ich froh, dass mich die Lotterie des Lebens hier im Weinviertel platziert hat. Die Dörfer mit ihren Stadeln im Hintaus, die Kellergassen und der Wein, die sanften Hügel, der Klang der Sprache, der herb-freundliche Menschenschlag mit seinen weisen Sprüchen und Lebensweisheiten – all das und noch viel mehr macht für mich die Region aus. Ich bin außerdem Musikant und engagiere mich mit Leidenschaft in meinem Heimatort Eichenbrunn. Das Weinviertel gibt mir so viel, daher möchte ich mit meinen Büchern auch etwas zurückgeben!

Gibt es denn weitere Buchideen, sie Sie gerne verwirklichen würden?

Staribacher: Aber sicher, da gibt es noch einige Ideen, die herumschwirren. Ich habe eine Reihe von Kurzgeschichten in der Schublade, ein Theaterstück ist im Entstehen und etwas Weinviertlerisches wird es wohl auch wieder geben. Seit meinem achten Lebensjahr schreibe ich Geschichten. Der Western, der damals entstanden ist, hat es aber leider nicht bis zur Veröffentlichung geschafft!