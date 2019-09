Eichenbrunn: Zwölf Stunden lang unterwegs .

Zwölf Stunden lang dauert der „Tag der Blasmusik“ der Ortsmusik Eichenbrunn und fordert die Musikerinnen und Musiker bis an ihre Grenzen. Erstmals führte Neo-Obmann Josef Schöfmann die rund 35 Kopf starke Kapelle, begleitet von den Marketenderinnen. Sämtliche Jubilare in Eichenbrunn und in Röhrabrunn wurden besucht und erhielten ein Ständchen von der Ortsmusik. Ganz an der Spitze der Stabführer Christian Schöfmann.