Eiffelturm gebaut Zwingendorf wurde zu Klein-Paris

Reinhard und Christian Markl sind stolz auf ihr selbst gebautes Kunstwerk: ein 4,30 Meter hoher Eiffelturm im Maßstab 1:75. Foto: Susanne Bauer

E in Ausflug in den Europapark in Rust inspirierte die Zwillingsbrüder Christian und Reinhard Markl einen eigenen Eiffelturm für den Garten zu bauen.