Friseur und Bäcker öffneten ihre Türen

Bald war auch die verbindende Idee dazu da: Flechten gehört zum Bäcker genauso wie zum Friseur. Am 30. September ging mit vielen Besuchern der Tag der offenen Tür in beiden, gleich nebeneinander liegenden Betrieben über die Bühne.

Stefan Bauer war über den tollen Besuch im Festzelt total überwältigt und freute sich, in unzähligen Führungen den Gästen zu zeigen, wie heute Produktionsprozesse ablaufen, um eine erfolgreiche, moderne und regionale Bäckerei führen zu können. Dazu wurde in den letzten Jahren auch in einige arbeitserleichternde Maschinen, aber auch in neue Backöfen investiert. „Als Zukunftsprojekt steht die Vergrößerung der Kühlräume bereits in den Startlöchern“, erzählte Stefan Bauer. Das Mitarbeiterteam rund um Backstubenleiterin Marion Schöffmann zeigte die verschiedensten Möglichkeiten des Striezelflechtens. Theresia Mayer und ihr Serviceteam hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste mit Brotspezialitäten, Gebäck, Mehlspeisen, Striezeln in vielerlei Variationen und frischen Faschingskrapfen zu versorgen. Auch Rene Willmann vom Weinmarkt Poysdorf hatte die Weinbar geöffnet. Unter den Gästen auch NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing, der sich sehr freute, dass hier von zwei großartigen Unternehmerpersönlichkeiten so ein tolles Fest auf die Beine gestellt wurde. Die Bäcker zählen übrigens zu den Berufen mit höchstem Vertrauen und Anerkennung.

Auch die Friseure sind beim Kundenvertrauen ganz vorne mit dabei, hob Wilfing hervor. Im Zelt sorgte Hair Design Christine für ihre Präsentation der neuesten Trend im Frisurenbereich. Im Geschäft selbst gab es Flechtworkshops, bei denen unter Anleitung der geschulten Friseurinnen die Besucher selbst Hand anlegen konnten. Neu war auch die Haaranalyse, eine Art Röntgenblick in die Haare, die in Zusammenhang mit Beratung und Pflegetipps einen wichtigen Beitrag zur Haargesundheit bieten kann. Christine Bernscherer dankte allen Mitarbeiterinnen für das aktive Mittun. „Wir haben gemeinsam mit Fachexpertin Heidi von der Firma Schwarzkopf in der Vorbereitungswoche soviel gelernt und die neuesten Trends in geballter Kraft ausprobieren können“, betonte die immer innovative und für Neuerungen offene Friseurmeisterin. „Fortbildung ist mir und auch meinen Mitarbeiterinnen sehr wichtig“.