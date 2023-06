Emmerich Ebinger ist tot

Er ist Vater von vier erwachsenen Töchtern. Das Raumausstattergeschäft am Dreifaltigkeitsplatz baute er gemeinsam mit seiner Gattin Maria auf. Ihre Tochter Karin führt heute den Betrieb weiter. Vielen wird er noch lange durch seine große Hilfsbereitschaft in Erinnerung bleiben. Egal, wo Hilfe gebraucht wurde, Emmerich war zur Stelle. Egal, ob beim Österreichischen Kameradschaftsbund, wenn die Pflege und Erhaltung der Kriegerdenkmäler anstand, beim Verschönerungsverein, beim Poysdorfer Filmklub oder in der Pfarre. Mit seiner Super 8 Kamera hat er Ende der siebziger Jahre Filme über die Arbeit früher im Weinbau oder auch mit dem Ochsen am Feld gedreht. Wertvolle Zeitdokumente, die heute zeigen, wie damals gearbeitet wurde. Sein Freund Alexander Lifka war weltweit als Handelsdelegierter unterwegs. Emmerich Ebinger reiste auf seinen Spuren und berichtete dann den Poysdorfern in Filmvorträgen über Asien oder Amerika. Emmerich Ebinger war ein großer Sammler und Heimatforscher. Egal zu welchem Thema, im Fundus von Emmerich Ebinger gab es immer interessante Unterlagen zu finden. Er half mit seinen Unterlagen bei der Erstellung der Festschrift über die Dreifaltigkeitssäule, hatte Informationen über die Anfänge des Winzerfestes und vieles andere. Der leutselige Tapezierermeister kam natürlich mit vielen Menschen zusammen und wusste so viel über die frühere Zeit. Auch alte handwerklichen Tätigkeiten, wie das Nähen von ledernen Kellerzögern, war Emmerich Ebinger ein Anliegen. Für all diese vielfältigen Arbeiten sagten ihm zum Achtziger NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing und der damalige Poysdorfer Bürgermeister Thomas Grießl ein herzliches Dankeschön.