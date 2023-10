Wolkersdorf: „Die Mieter fühlen sich sehr wohl“

Seit einem Jahr gibt es das Innenstadt-Belebungsprojekt Emma, das Start-ups und kleinen Unternehmen die Möglichkeit bieten soll, sich in zentraler Lage zu präsentieren. Seinen Platz fand Emma im ehemaligen Libro-Lokal in der Hauptstraße. Am Freitag wurde das mit einem Sektempfang gefeiert.

„Nach einem Jahr Emma können wir unterm Strich eine sehr positive Bilanz ziehen“, sagt Barbara Schmeiser von Emma: „Die Mieter fühlen sich wohl - viele sind seit Anfang an dabei. Es hat sich ein gutes Team - eine richtige Familie - gebildet.“ Ausbauschritte sind aktuell keine weiteren geplant. Die Spaces, so werden Geschäftslokale genannt, sind nahezu durchgehend ausgebucht und auch der Pop-up Store findet großen Anklang. Kantine 39, Kotanyí, Suchodolsky, Sun21 waren mit ihren temporären Shops sehr zufrieden.

Das Emma Mini-Einkaufszentrum wurde im letzten Jahr auch für mehrere Veranstaltungen genutzt. So gab es neben den langen Einkaufsabenden unter anderem eine Fashion-Show, einen Humus-Koch-Workshop, Produktpräsentationen, eine Beachparty, eine Hochzeitsmesse und jetzt die Geburtstagsfeier. „Auch in Zukunft sollen Veranstaltungen im Emma stattfinden“, sagt Schmeiser: Eine Likör- und Edelbrandverkostung ist bereits im November geplant, eine Fashion-Show wird es im Dezember geben.