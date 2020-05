Vor einem Jahr am 6. Mai wurde im Wolkersdorfer Gemeinderat Dominic Litzka (Team Wolkersdorf) zum neuen Bürgermeister gewählt. Es begann damit eine neue Ära in der Stadtpolitik: Die absolute Mehrheit der ÖVP unter Ex-Bürgermeisterin Anna Steindl war verloren, stattdessen nahm die Vereinigung aus Team Wolkersdorf (Volkspartei), Bürgerliste MIT:uns, WUI (Grüne) und SPÖ das Ruder in die Hand.

Litzka war zuvor selbst im Team Steindls, doch die Differenzen innerhalb der Partei waren zu groß: Als die Rücktritte der Oppositions-Mandatare der Bürgerliste MIT:uns, WUI und FPÖ Neuwahlen auslösten, ging Litzka daher mit eigenem Team unter dem Namen „Team Wolkersdorf – Die Volkspartei“ an den Start. Steindls ÖVP wurde bei der Wahl die absolute Mehrheit abgerungen, doch Litzka konnte nur im Bündnis mit SPÖ, WUI und MIT:uns den Bürgermeister stellen. Einig wurden sich die vier schnell: Steindl wollte keiner erneut regieren lassen und so stand bereits nach einer Woche die Zukunftspartnerschaft für Wolkersdorf fest.

„Zielsetzung dieser neuen und ungewöhnlichen Koalition war ein Stilwechsel in der Gemeindepolitik: Mit vereinten Kräften wollte man Wolkersdorf über alle Parteigrenzen hinweg in eine positive Zukunft führen“, so der Wortlaut der vier Fraktionen in ihrer gemeinsamen Presseaussendung. Für Wolkersdorf wurden mit der Gemeindeführung im Rahmen einer Koalition über vier Fraktionen neue Maßstäbe gesetzt, welche sich nach einem Jahr bewährt hätten: „Während man diesen mutigen Schritt einer Viererkoalition damals noch belächelte, stellt sich nun ein Jahr später heraus: Ein sachorientiertes und wertschätzendes Miteinander ist durchaus möglich.“ Im Interview vor der Wahl bezeichnete Ex-Bürgermeisterin Anna Steindl eine derartige Koalition noch mit den Worten „italienische Verhältnisse“.

Nun zieht die neue Stadtregierung Bilanz über die eigene Arbeit: Durch gemeinsame Beschlüsse habe man Akzente zu Themen wie Klimaschutz, Kinderbetreuung, leistbares Wohnen oder nachhaltiger Finanzpolitik gesetzt. Der breite Konsens über vier Fraktionen hinweg sorge für neue Möglichkeiten und liefere „echten Mehrwert“. Das Konzept der Zukunftspartnerschaft fasst Bürgermeister Litzka mit den Worten „Wir stellen Sachpolitik über Parteipolitik zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger von Wolkersdorf“, zusammen.

Die positive Bilanz nach einem Jahr Viererkoalition wird allerdings ergänzt durch weniger positive Ereignisse auf Seiten der ÖVP: So wollte sich Steindl nicht mit dem Verlust des Bürgermeisteramtes abfinden und versuchte von sämtlichen ÖVP-Mitgliedern Verzichtserklärungen einzuholen. Das hätte erneut Neuwahlen ausgelöst, das Vorhaben ist allerdings gescheitert: Die Mandatare Rudi Maurer und Frank Mühmel konnten nicht für das Vorgehen gewonnen werden, im Zuge des letzten Jahres wechselten sie schließlich zum Team Wolkersdorf. Zudem legte Franz Robl aus den Reihen der ÖVP seine politische Tätigkeit zurück. Er wollte dem Gemeinderat nur unter Steindl als Stadtchefin zur Verfügung stehen.

Schwer zu verdauen war für die ÖVP auch der Kassasturz der neuen Stadtregierung. Diese wollte damit einen Schlussstrich unter die Arbeit der Vorgängerregierung ziehen. Die Botschaft war eindeutig: Die Schulden der Stadtgemeinde hätten durch Steindls Politik geradezu explosionsartig erhöht – im Zeitraum von 2018 bis 2020 um 14,3 Mio. Euro, wobei hauptsächlich das Projekt Volksschule dafür verantwortlich ist.

Trotz hoher Schulden betonte Stadtchef Litzka zuletzt im Dezember: „Wolkersdorf geht es finanziell gut. Gleichzeitig gilt es, die Schulden im Griff zu haben.“ Die Coronakrise wird sich in diesem Zusammenhang als große Herausforderung erweisen, da das Ausmaß der finanziellen Einbußen für die Stadtgemeinde bisher noch nicht absehbar ist.