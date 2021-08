„Viele würden so einen Schicksalsschlag nur negativ sehen. Ich bin positiv eingestellt. Dieser Unfall hat mich stark gemacht und mir so viel beigebracht“, sagt die 18-jährige Lisa Haunold: „Ich bin nun eine Lebenserfahrung reicher und auch wenn ich die Lektion gerne auf einem anderen Weg gelernt hätte: Zeit heilt alle Wunden.“

Vor einem Jahr hatte sie einen schweren Motorradunfall bei Atzelsdorf, jetzt dankte sie ihren Rettern von der FF Atzelsdorf, dem First Responder aus Ladendorf und dem Roten Kreuz in Mistelbach für ihre Hilfe nach dem Unfall: „Nach einem Jahr ist der Weg der Genesung noch nicht vorbei, jedoch kann ich von Glück reden, dass es mir schon so gut geht“, sagt Lisa Haunold.

Schwerer Unfall vor einem Jahr

Am 25. Juli 2020 stürzte das Motorrad, auf dem Haunold und eine weitere Person saßen, über eine drei Meter tiefe Böschung. Ein vorbeifahrender Autofahrer entdeckte die Unfallopfer, schnell waren auch ein First Responder aus Ladendorf und der erste Rettungswagen vor Ort. „Die merkten schnell, dass es sich hier nicht um Leichtverletzte handelte, wie es in der Alarmierung geheißen hatte“, schildert die 18-Jährige. Mit der FF Atzelsdorf wurden die Unfallopfer die Böschung hinauf zu den Rettungswägen geborgen.

„Direkt nach dem Unfall war unklar, ob ich überhaupt überleben werde, da ich ziemlich starke innere Verletzungen hatte“, erzählt Haunold: „Nachdem ich das überstanden hatte und die Verletzungen an Leber und Niere abgeheilt waren, hieß es, dass ich meinen Fuß verlieren werde. Das wollte ich nie wahrhaben und ich wusste immer, dass es bestimmt eine andere Möglichkeit geben muss.“

Nach einer komplizierten, 22-stündigen Operation in Klagenfurt war klar, dass der Fuß gerettet werden kann. Hier möchte sie ihren Ärzten Ernst Orthner, Heinz Bürger und dem Oberarzt im Landesklinikum Mistelbach, Sebastian Gamauf danken: „Ohne sie alle und meine Eltern würde es mir heute nicht so gut gehen“, ist sie überzeugt: „Es ist noch ein langer Weg, bis meine Verletzungen verheilen“, sie werde aber nicht aufgeben.

Und noch einen Entschluss fasste die 18-Jährige: „Nach der Matura werde ich eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin absolvieren. Ich möchte anderen Menschen genauso helfen, wie mir geholfen wurde.“