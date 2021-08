„Dass Wolkersdorf als Zentrum der Region Verantwortung übernimmt, liegt ganz im Sinne des Landes Niederösterreich“, erklärt Landtagsabgeordneter Kurt Hackl. „Denn wir suchen die Synergien im Miteinander!“

Miteinander und gemeinsam brainstormen, verfeinern und weiterentwickeln. Von der Ideenwerkstatt im September 2020, wo Bedürfnisse und Ideen der Bevölkerung gesammelt wurden, über die Gewichtung und Sortierung in der Steuerungsgruppe bis hin zur Entwicklung von ersten Konzepten. Commitment zwischen Politik und Bevölkerung sowie die völlige Transparenz zeichnen die Abwicklung des ersten großen Bürgerbeteiligungsverfahrens der Stadtgemeinde Wolkersdorf ganz besonders aus.

Der Projektleiter Stadtrat Christian Schrefel (Grüne), legte den Fokus auf die Themen Klimawandel, Bodenschutz und erneuerbare Energie, die für die langfristige Entwicklung immer bedeutender werden.

Am 9. August wurde das Zukunftsprofil Wolkersdorf 2040 und das Mobilitätskonzept im sehr gut besuchten Veranstaltungszelt neben dem Wolkersdorfer Rathaus zunächst vorgestellt. Im Anschluss hatten die interessierten Besuchern Gelegenheit, zu den fünf Leitsätzen Ressourcen, Lebensraum, überregionales Bildungs-, pulsierendes Kultur- und innovatives Wirtschaftszentrum ihr Feed-Back abzugeben.

Noch bis 20. August können Interessierte inhaltliche Ergänzungen einbringen: Sie finden die Plakate zu den fünf Entwicklungsbereichen sowie Papier und Stifte für Ihre Vorschläge im Rathaus Wolkersdorf, Erdgeschoß. Feed-Back wird selbstverständlich auch gerne per Mail entgegengenommen: ideenwerkstatt@wolkersdorf.at.

Danach sind die Agentur nonconform sowie die Politik gefordert, aus den zahlreichen Ideen umsetzbare Projekte zu gestalten. Nach dem Einarbeiten der letzten Ergänzungen wird das fertige Papier den Ausschüssen vorgelegt und soll bereits am 23. September vom Gemeinderat beschlossen werden.

„Ein Vielfaches an Personen bringt ein Vielfaches von großartigen Lösungen!“ bedankte sich der Stadtchef am Ende eines großartigen Abends mit viel kreativem Input, anregendem Gedankenaustausch und bereichernden Gesprächen. Und appellierte an die Wolkersdorfer*innen: „Bitte begleiten Sie uns weiterhin, fragen Sie nach. Denn Sie sind die Initiatoren des Masterplans 2040!“