Der Minister hatte zu Wochenbeginn die Neueröffnung des Gymnasiums Josefstraße in St. Pölten vorgenommen. Am BORG Mistelbach machten sich am "Tag des Gymnasiums", der immer am Freitag vor dem Hl. Leopold stattfindet, über 400 Besuchern ein Bild vom vielfältigen Bildungsangebot eines von ca. 60 NÖ-Gymnasien. Die Professoren und Schüler aller vier Zweige des BORG Mistelbach präsentierten typische und auch außergewöhnliche

Schul-Aktivitäten: von der "Chemie-Show" bis zum "Mathematik-Casino", von Auftritten der BORG-Stageband bis zu Ausstellungen und einer kleinen "Fach-Messe". Hier wurde u. a. das Fach Ethik näher vorgestellt, das an der Schule seit Jahren erfolgreich als Schulversuch geführt wird. Direktorin Isabella Zins sieht ihre Schule als wichtiges Bindeglied im Bildungssystem.

Ihr BORG führt jährlich über 60 ehemalige NMS- und Gymnasial-Schüler aus dem gesamten Weinviertel zur Matura und damit Hochschulreife. Alle BORG-Schüler waren jedenfalls als engagierte Guides im Einsatz, um den 14-jährigen Besucher einen Einblick ins "Leben & Lernen am BORG" zu vermitteln. Wie viele von ihnen das BORG als für sie beste Schule wählen, werden die Anmeldezahlen Ende Februar zeigen (Anmeldephase: 1. - 22. 2. 2019).