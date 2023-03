Jakobsweg Weinviertel: Pilgersaison startet wieder

Der Saisonstart am Jakobsweg Weinviertel steht vor der Tür, aber eigentlich hört die Pilgersaison im Weinviertel gar nicht auf. „Auch im Winter sind Pilger auf dem Weg zwischen Drasenhofen und Krems unterwegs,“ hob Obmann Gerhard Schütt hervor. Er dankte allen Gemeinden, die durch ihren Unterstützungsbeitrag die Arbeit des Vereines fördern. Laufend sind Wegmarkierungen zu erneuern. Aber auch Werbemaßnahmen wie das Straßenbahnbranding in Wien tragen dazu bei, das Weinviertel und den Jakobsweg Weinviertel bekannter zu machen.

Sehr gut aufgenommen wurde der neue Jakobswegweiser mit genauen Karten und vielen Informationen zum Weg. Er ist bei Freytag und Berndt erschienen und um 14,90 Euro auch über die Homepage jakobsweg-weinviertel.at beim Weinviertel Tourismus in Poysdorf zu bestellen.

Schwerpunkt für 2023 bildet die Digitalisierung der Wegstrecke samt aller Wegweiser. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Alpenverein.

Ein Highlight der Pilgersaison 2023 wird der Vikariatspilgertag am 13. August von Etsdorf am Kamp nach Krems, betonte Franz Knittelfelder. Auch Pilgerwanderungen mit Tanzpädagogin Andrea Löw stehen wieder am Programm. Sonja Eder präsentierte das Weinviertelfest am Graben, wo sich von 3.-5. Mai auch der Jakobsweg Weinviertel präsentieren wird.

Bei der Vorstandssitzung stellte sich auch Pfarrer Andreas Kaiser vor, der als Pfarrer dem Pfarrverband am Jakobsweg vorsteht.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.