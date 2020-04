Die Verlegung der Bus-Umstiegsstelle vom Hauptplatz zum Bahnhof war ein Projekt, das schon in der letzten Gemeinderatsperiode geplant und grundsätzlich beschlossen wurde.

Die konkrete Ausführung des Projektes sorgte für Verstimmung zwischen den einzelnen Fraktionen. Auch bei einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung zeigte sich, dass die ursprünglich beschlossene Variante nochmals zurück in die Gremien geschickt werden sollte.

Variante „bestandsnah“ stellte sich als bester Kompromiss heraus

Für Neo-Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP) war erklärtes Ziel, die Bus-Umstiegsstelle am Bahnhof so umzusetzen, dass der neue Weinviertel-Fahrplan des VOR (Verkehrsverbund Ost-Region) plangemäß mit Ende des Jahres starten kann und der neue Knotenpunkt eine nachhaltige, optimale Lösung für alle Pendler darstellt.

In mehreren interfraktionellen Gesprächen hat sich dann die Variante „bestandsnah“ als der Kompromiss herausgestellt, mit dem fünf Fraktionen des Gemeinderates gut leben können. Im Stadtrat am 28. April wird das Planungsbüro PIRO-Plan mit der Detailplanung beauftragt – und zwar mit der Auflage, möglichst viele Bäume in der Bahnstraße zu erhalten.

„Ich bin erleichtert und glücklich, dass sich fünf Parteien auf die für Mistelbach optimalste Variante des neuen Weinviertel-Bus-Knotenpunktes einigen konnten. Es zeigt das Verantwortungsbewusstsein der politischen Mandatare“, betont Bürgermeister Stubenvoll in einer ersten Reaktion. Bei der sogenannten „bestandsnahen Variante“ parken die Busse nicht mehr – wie ursprünglich geplant – schräg (in sogenannten Haifischzähnen), sondern sie stehen parallel zum Straßenverlauf.

Wesentlicher Vorteil dieser Variante: Beinahe alle Bäume können erhalten bleiben. Somit ist der Weg frei für einen modernen Mobilitäts-Hub in Mistelbach, den fast alle Fraktionen befürworten.

„Ich bin als einzige Opposition übrig geblieben“FPÖ-Mandatarin Elke Liebminger übt Kritik

Kritik an der Vorgangsweise meldet Elke Liebminger (FPÖ) an: „Ich bin als einzige Opposition übrig geblieben“, resümiert sie, die anderen Fraktionen hätten sich von der ÖVP einkochen lassen und ihre Ziele über Bord geworfen.

Die Entscheidung, den Busbahnhof zu bauen, ist für sie die falsche: „Denn das bedeutet, dass wir nicht nur diesen, sondern auch den Hauptplatz umbauen müssen. Das dafür notwendige Geld haben wir nicht“, warnt die Obfrau des Prüfungsausschusses.

Was hätte Mistelbach stattdessen tun sollen? „Wir hätten prüfen sollen, ob wir wegen der Coronakrise aus dem Vertrag kommen und das Projekt verschieben“, sagt Liebminger: Für sie sei die Pandemie ein „Ereignis höherer Gewalt“, die Verlegung des Busbahnhofes hätte man problemlos um zehn Jahre verschieben können. Statt den Ausgaben für Busbahnhof (Liebminger schätzt 1 Mio. ) und einem anschließenden Hauptplatzumbau (Liebminger schätzt 1,5 bis 2 Mio ) sollte das Geld in ein Hilfspaket für die Wirtschaft fließen.