FF Mistelbach: Sieben Tage, 46 Einsätze

„Ein Großteil dieser Einsätze waren Unwettereinsätze“, sagt Neubauer. Dabei gab es zwei Einsatzschwerpunkte: Am 8. Juni waren die Einsätze im Raum Frättingsdorf, wobei die Feuerwache Frättingsdorf nach Abarbeitung aller Einsatzstellen im eigenen Zuständigkeitsbereich noch die Feuerwehren Loosdorf und Hagenberg unterstützte. Am 9. Juni war dann das Stadtgebiet von Mistelbach betroffen, wo es zur Überflutung mehrerer Wohngebäude und Straßenzüge kam.

„Neben all den Unwettereinsätzen wurden noch andere Einsätze abgearbeitet“, zählt Neubauer auf: Die FF musste zur Tierrettung ausrücken, ein Vogel hatte sich in einem Netz verfangen, ein Wassergebrechen nach Rohrbruch beschäftigte die Freiwilligen ebenso wie ein Insektennest, das entfernt werden musste.

Und dann gab es noch die „üblichen“ technischen Einsätze: Ein Pkw saß auf der Leitschiene auf, ein anderer lag in einem Feld, ein Lkw drohte in Strasshof umzustürzen und die FF Mistelbach Stadt musste mit dem Kran ausrücken. Und in einem Fall mussten die Feuerwehr-Peers ausrücken und Betroffenen zur Seite stehen.

„All diese Einsätze wurden durch die freiwilligen Mitglieder ehrenamtlich und völlig unentgeltlich erbracht“, ist Claus Neubauer stolz auf sein Team.