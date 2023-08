Nach Starkregen: Feuerwehr Laa hilft den Kameraden in Kärnten

Die starken Regenfälle in der Nacht auf Freitag haben zu Überflutungen und Murenabgängen in Kärnten geführt. In einigen Teilen Kärntens wurde Zivilschutzalarm wegen Hochwassergefahr ausgelöst. Daher hat der Kärntner Landesfeuerwehrverband heute um die Mittagszeit den NÖ Landesfeuerwehrverband um Hilfe ersucht.

Nach Freigabe durch Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner sind daraufhin fünf Großpumpen SPA900 mit dem Unimog als Zugfahrzeug und zugehöriger Mannschaft nach Kärnten aufgebrochen. Die Feuerwehren Amstetten, Horn, Laa an der Thaya, Rutzendorf und Weitra befinden sich am Weg nach Völkermarkt, wo sie von den Kärntner Florianis empfangen und zu ihren Einsatzstellen geleitet werden.

Foto: FF Laa

Auch die Laaer Florianis bereiten sich auf einen mehrtägigen Hilfseinsatz in Kärnten vor, zumal die Wetterprognosen keine Besserung verheißen.