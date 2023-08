Zwei Bäume für die Müll-Entsorgung der Staatzer Jagdgesellschaft

Seit Jahrzehnten reinigt die Jagdgesellschaft Staatz unter der Leitung von Jagdleiter Reinhard Lehner ihr Revier von „Müll-Hinterlassenschaften“, die oft auch mutwillig in Feld und Flur hinterlassen werden. Die Palette der Fundstücke reicht von Autoreifen über Kühlschränke und Elektrogeräte bis hin zu Plastikmüll.

Die Entsorgung erfolgt danach am Bauhof in Staatz im Einvernehmen mit der Marktgemeinde Staatz – für die sich die Jäger herzlich bedanken – und in besonderer Zusammenarbeit mit dem Gemeindearbeiter Herbert Kornberger.

Appell: Den Müll tunlichst mit nach Hause nehmen

Auch mit dem GAUL (Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Gerichtsbezirk Laa) wird zu diesem Zweck seit Jahren gut zusammengearbeitet: Die Jagdgesellschaft Staatz wird stets mit Müllsäcken und Handschuhen ausgestattet, damit die Aktion reibungslos durchgeführt werden kann.

Heuer nahmen die Staatzer Jäger zusätzlich an einem Gewinnspiel teil, das vom GAUL initiiert wurde, und konnten sich über einen Gewinn freuen. Der Preis war ein Gutschein für „So schmeckt NÖ“ sowie zwei Bio-Bäumchen.

Reinhard Lehner bedankt sich im Namen der Staatzer Jagdgesellschaft sehr herzlich für die Unterstützung bei allen Verantwortlichen und bittet gleichzeitig die hohe Anzahl der Natur-Nutzer, ihren Müll tunlichst mit nach Hause zu nehmen und nicht in den Revieren zu entsorgen.