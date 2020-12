„Budget und Rechnungsvoranschlag sind heuer ein Gang durch das Tal der Tränen“, wissen Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP) und Finanzstadtrat Leo Holy (NEOS): „Aber das ist ja kein Mistelbacher Spezifikum.“ 2021 werde unter dem Zeichen des eisernen Sparens stehen: „Wir werden nur auf Sicht fahren.“

Vor allem deshalb, weil die Prognosen für Bedarfszuweisungen des Landes an die Gemeinden im Monatsrhythmus nach unten korrigiert würden, sagt der Bürgermeister. „Wir haben 2020 schon zurückstreichen müssen und werden 2021 weitere Abstriche machen müssen“, ergänzt der Finanzstadtrat: „Wir werden am Dienstag (nach Redaktionsschluss) einen Voranschlag beschließen, von dem wir wissen, dass wir schon im Frühjahr einen Nachtragsvoranschlag machen müssen, weil die Ertragsanteile des Landes nach unten korrigiert werden.“ Dem Land NÖ würden dann die Einnahmen aus dem Wintertourismus fehlen und das habe Auswirkungen.

Für 2021 heißt das konkret: Die Gemeinde rechnet damit, dass sie 2021 900.000 Euro weniger vom Land bekommen wird. Gemeinsam mit den 600.000 Euro, die für 2020 fehlen ergibt das 1,6 Mio. Euro, die St. Pölten durch die Coronakrise weniger an die Stadtkasse überweist. Das führt dazu, dass nur die notwendigsten Projekte umgesetzt werden. „Und es wird nach jeder Gemeinderatsausschusssitzung eine Budgetcontrolling-Sitzung geben, wo wir uns die Beschlüsse der Ausschüsse ansehen, ob wir uns die überhaupt leisten können“, sagt Holy. Im schlimmsten Fall wird der Ausschuss overruled und das Projekt verschoben. „Ziel ist es, dass wir uns unsere finanzielle Eigenständigkeit bewahren und nicht die Kontrollbehörde des Landes im Haus sitzen haben.“ Aber er glaubt nicht, dass Ausschussbeschlüsse übergangen werden müssen: „Ich glaube, der Spargedanke ist bei allen unseren Gemeinderatskollegen angekommen.“

Welche Projekte werden trotzdem umgesetzt? Für die Feuerwehr wird eine Katastrophenschutzhalle errichtet, in der das über mehrere Standorte in der Stadt verteilte Equipment gesammelt gelagert wird: „Die hätten wir in der Vorwoche, als die Ausrüstung für die Massentestungen im ganzen Bezirk geliefert wurde, durchaus schon brauchen können“, merkt Stubenvoll an.

Zumindest sollen die Planungsarbeiten für einen neuen fünfgruppigen Kindergarten, voraussichtlich im Osten der Stadt, ebenfalls 2021 beginnen. Und es soll eine zweite Kleinkindergruppe geben. Daneben soll es noch diverse Straßen-, Gehsteig- und Kanalprojekte sowie Hochwasserschutzprojekte geben. Bei den Projekten selbst wurde ebenfalls gespart: Die Halle für die FF wurde erstens kleiner geplant und zweitens der Bau auf mehrere Jahre aufgeteilt.

Nicht angegriffen wird vorerst die Vereinsförderung: Diese solle auch 2021 wie geplant ausgezahlt werden, da jeder investierte Euro von den ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern vervielfacht wird, ist man in der Stadtregierung überzeugt.