Sinn sei, ein zukunftsträchtiges Projekt zu entwickeln, ohne etwas übers Knie zu brechen: „Eine Umsetzung sollte realistischer Weise erst 2020/2021 erfolgen. Das wurde im Ausschuss einstimmig so vereinbart“, sagt Frühberger. Erstmals tagen soll die Arbeitsgruppe nach den Nationalratswahlen.

Welche Vorschläge wurden eingebracht? proLAA präsentierte ihr Konzept des Eislaufens im Burghof mit einer mobilen Kunsteisbahn, die SPÖ brachte die Standorte Spielplatz Ostbahnhof, Wiese beim Volksheim und Lange Gasse Kellerhügel, ebenfalls mit einer mobilen Kunsteisbahn ein. Wir hatten berichtet:

18.09.2019 – Ideen für Eislauf... Mit Schlittschuh im Burghof Laa

Die FPÖ hatte im NÖN-Gespräch eine Kunsteisbahn im Zentrum oder am früheren Standort angeregt, die Ideen dürften aber nicht eingehender ausgearbeitet gewesen sein – so zumindest wurde das von Sitzungsteilnehmern moniert.

Die ÖVP will das Konzept des Eislaufens auf Natureis auf Laaer Teichen forcieren, wobei ein Verein Träger der Projektidee sein soll.

„proLAA hat im Ausschuss schlussendlich eingesehen, dass ihr Konzept vor allem was die Finanzierbarkeit betrifft, für eine Schnellschuss-Aktion viel zu unausgereift ist und stimmten am Montag im Ausschuss für einen Aufschub des Projektes“, sagt Frühberger.

Insofern irritiert ihn dass die Bürgerliste am Dienstagmorgen via Facebook weiter ihr Konzept mit sofortiger Umsetzbarkeit bewerben. „Wie wäre es, wenn ein Wahlversprechen einmal schon vor der Wahl eingelöst würde, von allen Parteien gemeinsam“, postete die Bürgerliste am Mittwoch auf Facebook: „Offensichtlich geht Parteiinteresse vor: Das zeigen die enttäuschendne Reaktionen der anderen Parteien auf unser Konzept.“

Könnte sich Laa eine mobile Kunsteisbahn, wie sich proLAA das vorstellt, leisten? „Unsere Mitarbeiter in der Finanzabteilung sehen im Gemeindebudget keine freien Spielräume, um das Finanzierungskonzept von proLAA nur irgendwie gutheißen zu können“, sagt der Finanzstadtrat.

Die alte Eislaufbahn im Thayapark hatte in den letzten Betriebsjahren 2005 bis 2010 jährlich Einnahmen von 16.000 Euro und Ausgaben von 140.000 Euro eingespielt. Auch wenn die Betriebskonzepte nicht vergleichbar sind, bedeutet eine Kunsteisbahn hohe Ausgaben für die Gemeinde.