Mistelbach: Kirchendach wird nach 100 Jahren erstmals saniert

Das Dach der 1905 erbauten Kirche wird seit April saniert. Auf dem Dach befanden sich noch Kriegsschäden von 1945. Aufgrund keiner Notwendigkeit wurden seither keine Sanierungen vorgenommen. Nach fast hundert Jahren wird nun versucht, die Kirche wieder in ihren Originalzustand zu bekommen.

Erbaut wurde die Kirche als Ersatz für die um 1900 abgerissene Spitalskirche des Marktes Mistelbach, Stifter war Fürst Johann II von Liechtenstein, aus dessen Fürstlich Liechtenstein'scher Thon- und Ziegelfabrik in Unterthemeau (Poštorná, ein Ortsteil von Břeclav) die Ziegel geliefert wurden. Es handelt sich um dieselben Ziegel, die auch beim Wetterhäuschen - eigentlich ein Werbebauwerk für das Ziegelwerk der Industrieausstellung in Mistelbach Anfang des 20. Jahrhunderts - im Stadtpark verwendet wurden. Die ursprünglich römisch-katholische Kirche wurde 1965 an die evangelische Gemeinde verkauft.

In enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalschutz werden ausschließlich Reparaturen, wie die Neuverputzung und Neustreichung von Flächen, gemacht und nichts Neues dazugegeben. Zudem werden die Turmkapsel und das Turmkreuz neu vergoldet. In der alten Turmkapsel wurden Informationen zu der letzten Renovierung gefunden. In der sanierten Turmkapsel werden wieder Informationen zur diesjährigen Renovierung hineingegeben.

Schüler aus der Mittelschule Asparn stellen durch eine Kooperation für die fehlenden Türmchen neue aus Keramik her. Ziegel werden nur wenige ausgetauscht, welche es noch als Restbestand gab. Die Sanierung betrifft nur das Dach. Bei Fassade und Innenraum ist keine notwendig. Der innere Bereich wurde zuletzt 2005 renoviert.

„Dem Normalbetrieb, wie Gottesdienste, steht nichts im Wege“, erzählt Pfarrerin Florentine Durel. Aufgrund der Teilung mit der Stadt Laa findet jeden ersten und dritten Sonntag eine Messe in der Kirche statt.

Das Projekt ist ein großes Projekt und kostet 200.000 Euro. Unterstützung erhalte die Pfarre durch die Stadt Mistelbach, das Land NÖ, dem Fürsten von Liechtenstein und das Gustav Adolf Werk Leipzig.

Voraussichtlich sind die Arbeiten im September fertig. Wenn alles nach Plan verläuft, wird es eine Eröffnungsfeier zusammen mit der Amtseinführung von Florentine Durel am ersten Oktober geben. Zurzeit findet die Pfarrerwahl noch statt. Ein sicheres Ergebnis ist daher noch nicht bekannt. In der ersten Oktoberwoche wird dann noch mit den Schülern der Mittelschule das Kreuz aufgehängt.