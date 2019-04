Emmausgang in die Grean .

In der Gemeinde Wilfersdorf/Bullendorf werden Brauchtümer gepflegt und gelebt. Am Ostermontag, der in manchen Regionen auch Emmaustag genannt wird, fand in der Gemeinde Wilfersdorf wieder der noch immer lebendige christliche Brauch, des Emmausganges auf den Kapperlberg, statt.