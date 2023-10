Grüne starten Tempo-100-Kampagne im Mistelbacher Auto-Cluster

Ob das ein Zufall ist, dass die Herbstkampagne der Grünen NÖ in der Mistelbacher Ernstbrunner Straße, zwischen Autohäusern, Autowaschanlagen und einem Reifenhändler, präsentiert wird? „Nein“, sagt die Grüne Klubobfrau Helga Krismer. Titel der emotionalen Kampagne: „Stinker – Runter vom Gas – Tempo 100 für Verbrenner“.

„Diese Maßnahme kostet wenig, bringt aber viel“, sagt Krismer. Und außerdem würden ja nicht nur die Grünen Tempo 100 auf den Autobahnen fordern: Klimarat und Klimavolksbegehren sehen darin eine effiziente und rasche Maßnahme für den Klimaschutz. Und sie treffe ohnehin nur einen Bruchteil der Bevölkerung: In Niederösterreich werden die meisten Kilometer von Pendlern abseits der Autobahnen bewerkstelligt. Rund um Wien ist ohnehin Temporeduktion vorgeschrieben. „Mit einer Temporeduktion auf der Autobahn würde das Land, im Verkehr ein Transitland, maßgeblich zur CO₂-Einsparung beitragen“, begründet die Grüne Klubobfrau bei der Plakatgroßfläche ihre landesweite Herbstkampagne in Niederösterreich.

Bei sommerlichen Temperaturen am 2. Oktober sieht sie derartige Klimamaßnahmen dringend notwendig: Mit Tempo 100 nehme man niemandem etwas weg, die Menschen blieben mobil, es tue keinem weh und helfe dem Klima. Das reduzierte Klima solle, so Krismer, nur für Verbrennungsmotoren gelten, E-Autos könnten gerne weiterhin emissionsfrei 130 km/h fahren. Und wer dem Klima Gutes tun wolle, könne das ja auch freiwillig, sagt die Landtagsabgeordnete.

„Mit Plakaten auf Großflächen, Schaukästen, Flyern, Inseraten, Aufrufen in den sozialen Medien und in persönlichen Gesprächen sowie durch entsprechenden Antrag des Landtagsklubs werden wir versuchen, die Bevölkerung und auch die Politik zum Nachdenken und Umdenken zu bringen, hier Diesel- und Benzin-Fahrzeuge auf Autobahnen für das Klima zu bremsen“, kündigt der Grüne Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan an.

Warum die Kampagne? Die Grünen brachten Mitte September in der Landtagssitzung einen entsprechenden Antrag ein. Jetzt sollten die Landesregierung und die ÖVP auf Bundesebene die Ärmel hochkrempeln und diese einfache und schnelle Maßnahme auch beschließen. Sie selbst krempelte ebenfalls ihre Ärmel hoch und affichierte die letzten beiden Bögen des Zwölf-Bogen-Plakates in der Ernstbrunner Straße. „Das ist ja ur schwierig“, stöhnte sie, bevor sie die Bürste an den Profi weiterreichte, der die Arbeit aus Politikerhand verfeinerte und präsentabel machte.