Jugend in Wilfersdorf bewies FF-Wissen

Werbung

Die Feuerwehrjugendgruppen der Abschnitte Mistelbach und Wolkersdorf trafen sich in Wilfersdorf, um sich der Herausforderung des Wissenstest zu stellen. In zahlreichen Übungs- und Vorbereitungsstunden wurden die Kinder und Jugendlichen vorbereitet und das für die Absolvierung notwendige breitgefächerte Feuerwehrwissen wurde sich angeeignet.

Unter anderen gilt es die unterschiedlichen Geräte zur Brandbekämpfung zu erkennen und das richtige Anwendungsgebiet zu wissen, die Kenntnis über die Dienstgrade sowie das richtige Hantieren mit dem Handfeuerlöscher inklusive einer praktischen Löschübung. Weiters gibt es einen schriftlichen Test.

Auf Grund der Covid-Schutzbestimmungen traten die unterschiedlichen Feuerwehrjugendgruppen zu gestaffelten Antretezeiten an.

Am Ende konnten alle angetretenen Feuerwehrjugendmitglieder die begehrten Abzeichen erhalten, welche sie nun als Zeichen ihres Könnens und ihres Wissens an deren Uniformen tragen dürfen.

Bei der Abzeichenübergabe ließen es sich zahlreiche Funktionäre aus dem Bezirksfeuerwehrkommando und den Abschnittsfeuerwehrkommandos Mistelbach und Wolkersdorf nicht nehmen, daran teilzunehmen und den Kindern und Jugendlichen persönlich zu den Leistungen zu gratulieren. An der Spitze der Funktionäre stand Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Markus Schuster.

Dieser gratulierte den Feuerwehrjugendmitglieder und bedankte sich für deren Engagement und Disziplin, trotz der durchaus schwierigen Situation am „Ball“ geblieben zu sein. Weiters betonte OBR Markus Schuster die Wichtigkeit des Wissenstest. Mit 15 Jahren werden die Kinder und Jugendlichen in den aktiven Feuerwehrdienst überstellt und all das, was jetzt für den Wissenstest erlernt wird, wird dann bei den Einsätzen, bei denen Menschen in deren Not geholfen wird, angewandt.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.