PV-Anlagen für die Versorgung mit Trinkwasser

Die Brunnenanlage in Eibesthal, das Pumpenhaus in der Franz Bayer-Straße sowie der Hochbehälter am Triftweg in Mistelbach. Das sind jene drei gemeindeeigenen Gebäude, die in den vergangenen Wochen in enger Zusammenarbeit mit der Firma Expert Kraus aus Mistelbach mit grünem Strom in Form von neuen Photovoltaik-Anlagen ausgestattet wurden.

Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP), Umweltstadträtin Martina Pürkl (Grüne) und Stadtrat Josef Strobl (SPÖ) nutzten daher die Gelegenheit und überzeugten sich beim Pumpenhaus in der Franz Bayer-Straße vom erfolgreichen Einbau der neuen PV-Anlage. „Der Vorteil der Photovoltaik-Anlagen auf den Wasserhäusern ist, dass die gewonnene Energie direkt und ohne Verluste an Ort und Stelle verbraucht werden kann. So macht Photovoltaik zu 100 Prozent Sinn“, betont Bürgermeister Erich Stubenvoll.

Mit den drei neuen Photovoltaikanlagen wird Energie erzeugt, die direkt vor Ort verbraucht wird. Im Fall der Brunnenanlage in Eibesthal sind dies insgesamt fünf kWp Leistung, die beiden Anlagen beim Pumpenhaus in der Franz Bayer-Straße wie auch beim Hochbehälter am Triftweg in Mistelbach erzeugen in Summe je vier kWp Leistung. Weitere gemeindeeigene Gebäude werden in den kommenden Wochen und Monaten mit neuen Photovoltaikanlagen ausgestattet.

Bereits montiert wurde im November eine Photovoltaik-Anlage am Dach der Lagerhalle für Streusplitt und Schotter beim Bauhof der Stadtgemeinde, mit der eine Erzeugerleistung von insgesamt 21 Kilowatt erreicht werden kann. Außerdem wurden zwei Ladestationen mit je 22 Kilowatt Leistung am Bauhof zum Aufladen von Elektrofahrzeugen errichtet, da in den kommenden Jahren der Fuhrpark sukzessive auf E-Fahrzeuge umgestellt wird.

