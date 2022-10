Niederleis stattet Gemeinde mit PV-Anlagen aus

Die Gemeinde wird ihre Dächer mit PV-Anlagen ausstatten und diese in einer Energiegemeinschaft verknüpfen. Den entsprechenden Grundsatzbeschluss fasste der Niederleiser Gemeinderat am 6. Oktober einstimmig.

„In einem ersten Schritt sollen 75 kWp errichtet werden, in einem zweiten fast noch mal so viel“, informierte Bürgermeister Klaus Mantler (ÖVP) die Gemeinderäte. Geplant sind Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden des USV Niederleis, dem Kindertreff, dem Kindergarten, der Volksschule, den FF-Häusern Helfens und Niederleis sowie am Tennisplatz.

Bei der Finanzierung der PV-Anlagen werden Niederleiser die Möglichkeit haben, diese über ein Bürgerbeteiligungsverfahren mitzufinanzieren, in zehn Jahren bekommen sie dann das Geld mit Zinsen zurück.

Ziel: Beschluss in der Dezember-Sitzung

Der Zeitplan: Jetzt wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, dann werden Angebote eingeholt, beim nächsten Förder-Call wird man das Projekt einreichen, im Dezember sollen dann die entsprechenden Beschlüsse gefasst werden.

Im Frühjahr soll es Infoveranstaltungen für die Bürger geben, gebaut soll im Sommer oder Herbst werden. Ein wesentlicher Faktor dabei: Die Lieferzeiten für die nötigen Bauteile: „Auf einen Wechselrichter wartet man heute rund ein Jahr“, wissen der Bürgermeister und der geschäftsführende Gemeinderat Manuel Lipp (SPÖ).

