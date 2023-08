Energiegemeinschaften: Ein Konzept für die Zukunft?

Strom nachhaltig und sauber in der Region produzieren und dazu noch den Preis selbst festlegen - das ist das Ziel von Erneuerbaren Energiegemeinschaften. Konkret heißt das: Ein Haushalt, ein Betrieb oder auch eine Gemeinde errichtet beispielsweise eine Photovoltaik-Anlage. Ein Teil des Stroms wird selbst genutzt. Der Überschuss der elektrischen Energie wird allerdings nicht, wie üblich, ins überregionale Netz eingespeist, sondern an Nachbarn verteilt.

Der Vorteil: Man ist völlig unabhängig von den Preisen der großen Stromanbieter, weil der Preis autark von der jeweiligen Energiegemeinschaft bestimmt wird. Zusätzlich wird das überregionale Stromnetz entlastet und der Strom regional produziert.

Ziel: Erneuerbare Energie optimal vor Ort verbrauchen

Laa hat auf Basis des „Grünen Manifestes“ eine Energiegemeinschaft gegründet, darin sind Leitlinien für den Umgang mit Ressourcen, für Nachhaltigkeit und Energie festgehalten - praktisch der „Green Deal“ von Laa. „Die Energiegemeinschaft steckt gerade mitten in der Planungsphase“, sagt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. „Und dass wir da nicht unkontrolliert und undurchdacht PV-Anlagen auf Dächern montieren, haben wir einen Fachmann dabei, der uns hilft, das alles umzusetzen, damit das Hand und Fuß hat“, erklärt Ribisch.

Das Ziel dabei ist, den Nutzen für die Mitglieder der Energiegemeinschaft zu optimieren. Dabei gehe es auch nicht um einen wirtschaftlichen Gewinn, sondern darum, den Strompreis selbst und unabhängig zu gestalten und erneuerbare Energien optimal zu verbrauchen, heißt es.

Die Umsetzung ist allerdings gar nicht so einfach: Denn es gibt gewisse Häuser - wie beispielsweise das Rathaus -, die denkmalgeschützt sind - da darf man dann keine Photovoltaik-Anlagen montieren. Der erste Schritt besteht also darin, zu überprüfen, welche Häuser sich überhaupt dazu eignen, Teil dieser Energiegemeinschaft zu werden. Dazu könnten beispielsweise auch Schulen zählen - oder eben der Städtische Bauhof in Laa, wo gerade eine Photovoltaik-Anlage montiert wird.

In Laa soll bis Ende 2023 die Energiegemeinschaft gebildet sein

Wichtig sei auch, genau zu überprüfen, ob die Statik des Hauses dafür geeignet ist, ein Solarpaneel zu tragen. „Es sind verschiedenste Gebäude bereits in Prüfung“, sagt die Bürgermeisterin. Photovoltaik-Anlagen würden sich langfristig jedenfalls wirklich rechnen - der nächste Schritt wäre dann, beispielsweise auch noch Wind - oder Wasserkraft dazuzuholen. Das sei allerdings noch nicht absehbar, wann dies möglich wäre - „vor allem, weil man dann ja auch wieder die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot holen muss - es sollen sich ja wirklich alle beteiligen können“, betont Ribisch. Das Ziel sei es jedenfalls, bis Ende des heurigen Jahres die Energiegemeinschaft fertig zu stellen.

Um die Bürger ausreichend zu informieren, gibt es am 13. Oktober noch eine große Veranstaltung: „Da geht es vor allem darum zu sensibilisieren. Wir nehmen unsere Bürgerinnen und Bürger an die Hand und zeigen ihnen Möglichkeiten, wie jeder selbst etwas zur grünen Wende beitragen kann“, erzählt Brigitte Ribisch.

Ladendorf: Wer benötigt Strom, wer kann welchen abgeben?

Und auch in Ladendorf sind die Planungen für die Energiegemeinschaft in vollem Gange: „Es hat bereits einen Vortrag dazu gegeben. Der war ausgezeichnet besucht und da war das Interesse wirklich groß“, sagt Umweltgemeinderat Reinhard Schweiger. Es gebe jetzt die Möglichkeit für alle Bürger, sich online bei der Plattform anzumelden - dabei müsse angegeben werden, ob Strom benötigt werde oder ob man Strom abgeben könne. Das Ziel ist, dass die Anzahl relativ ausgewogen ist.

Bis Ende August ist die Plattform noch offen für Anmeldungen, dann geht es in die Umsetzung: Es wird ein Verein gegründet für alle, die sich letztendlich tatsächlich an der Energiegemeinschaft beteiligen wollen. „Gemeinsam wird dann ausgehandelt, wie viel der Strom kostet und auch wie lange der Preis gilt“, so Schweiger. Hier liegt das Augenmerk vorerst auf der Solarenergie, allerdings gibt es bereits Pläne für ein Pilotprojekt: „Wir versuchen, auch ein Windrad einzubinden. Das würde auf jeden Fall die Akzeptanz dafür in der Bevölkerung steigern. Die Zusage des Windradbetreibers haben wir auf jeden Fall schon“, erklärt der Umweltgemeinderat.

Bis jetzt gebe es an die 50 Anmeldungen auf der Online-Plattform - und es ist immer noch ein ganzes Monat Zeit, sein Interesse kundzutun. Im Herbst soll das ganze Projekt dann endgültig ins Laufen kommen. „Ich glaube und hoffe wirklich, dass das ein Zukunftskonzept sein kann“, zeigt sich Schweiger optimistisch.