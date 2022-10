Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in Poysdorf

Aufgrund des Bürgermeisterwechsels in Poysdorf sind auch einige Veränderungen in Gemeinderatsauschüssen notwendig geworden:

Josef Fürst, bisher Finanzstadtrat, übernimmt den Vorsitz in der allgemeinen Verwaltung. Vizebürgermeister David Jilli wird sein Stellvertreter. Auch in der SPÖ gab es eine Rochade, sodass Stadtrat Hans Peter Vodicka nun als Mitglied in der allgemeinen Verwaltung vertreten ist. In den Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit wurde Stadtrat Clemens Wiesmann als Mitglied gewählt. Er übernimmt von David Jilli das Feuerwehrwesen. Auch in Kunst und Kultur ist Clemens Wiesmann neues Mitglied mit den Agenden Weinstadtmuseum und Denkmalpflege.

Bürgermeister a. D. Thomas Grießl wird als Gemeinderat Mitglied im Ausschuss Energieleitbild Poysdorf. Den Vorsitz bei den öffentlichen Einrichtungen mit Agenden Bau- und Wirtschaftshof hat neu Clemens Wiesmann. Stadtrat Jochen Glanznig wurde Vorsitzender bei der Abwasserbeseitigung und Stadträtin Gudrun Sperner-Habitzl hat zusätzlich zur Kultur nun auch die Finanzwirtschaft übernommen. Auch die Entsendung von Bürgermeister Josef Fürst in den Abwasserverband Drasenhofen und in den Gemeindeverband GAUM wurde beschlossen.

Energiesparen ist ein großes Thema

In der Gemeinderatssitzung betone Bürgermeister Josef Fürst, dass auch das Energiesparen ein großes Thema in der Gemeinde sei. Es werde versucht, durch Umstellung auf LED im Rathaus aber auch in anderen Gemeindegebäuden den Stromverbrauch zu senken.

„Auch bei den Heizungen wollen wir, wie auch alle Haushalte oder Betriebe, vernünftige Temperaturanpassungen vornehmen.“ Die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden oder auch Sehenswürdigkeiten wie die Dreifaltigkeitssäule oder die Stadtpfarrkirche wird zeitlich verringert. Auch auf die Weihnachtsbeleuchtung wird verzichtet. „Für Weihnachtsstimmung wird der große Christbaum der Sparkasse sorgen, welcher nachhaltig zuerst beim Christkindlmarkt im Glanze erstrahlt und dann die Adventzeit über den Dreifaltigkeitsplatz in vorweihnachtliche Stimmung versetzt“, betonte der Bürgermeister.

Weiters wurde eine Subvention von Poysdorf Events in Höhe von insgesamt 28.280 Euro beschlossen. Damit werden die drei großen Veranstaltungen Poysdorfs, das Bezirkswinzerfest, das Sturmfest und der heuer wieder stattfindende Christkindlmarkt unterstützt. „Diese Feste sind nicht nur regional in der Bevölkerung sehr gut etabliert, sondern touristisch sehr erfolgreich“, betonte Fürst. Poysdorf hat sich hier ein sehr gutes Image rund um den Wein aufgebaut.

Auch gab er bekannt, dass die neuen Autobahnraststationen an der A5 nach ihrer Nähe zu den Orten den Namen Poysdorf bzw. Wilfersdorf tragen werden. Im Gemeinderat wurde auch die Versorgung der Standorte mit Trinkwasser sowie die Schmutzwasserentsorgung über die Poysdorfer Kläranlage beschlossen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.