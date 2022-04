Wärmepumpe oder Pellets als Alternative

Werbung

NÖN: Wie groß ist das Interesse an der Änderung der Heizsysteme in den Einfamilienhäusern der Region?

Karl Pech: Das Interesse ist groß. Durch die gestiegenen Preise bei Öl und Gas hat die Kampagne zum Umstieg auf nachhaltiges Heizmaterial sehr viel Wind bekommen. Der erste Schritt ist, zum Installateur ihres Vertrauens zu gehen.

Mit welchen Förderungen kann man derzeit beim Umstieg rechnen?

Pech : Die Förderungen beim Umstieg von Öl und Gas sind von Land und Bund sehr gut. Es herrscht hier von der Politik großes Interesse, alte Öl- und Gastheizungen gegen Alternativen auszutauschen. Damit sind die Förderungen auch langfristig und keine Eintagsfliege.

Was würden Sie als Experte empfehlen?

Pech : Wichtig ist, dass die Maßnahmen durch einen Installateur-Fachbetrieb auf das Haus abgestimmt werden. Allgemein gesagt: Bei Häusern mit Fußbodenheizungen, also mit Niedrigtemperaturheizungen, hat sich die Wärmepumpentechnologie in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und kann als Alternative empfohlen werden. Bei älteren Häusern mit Radiatorenheizung, also wo höhere Vorlauftemperaturen erforderlich sind, würde ich Pelletsheizungen den Vorzug geben.

Welche Maßnahmen wäre kurzfristig machbar?

Pech : Wärmepumpe und Pellets sind die Alternativen. Da wir in beiden Bereichen in Österreich bzw. in Europa Produktionsstandorte haben, kann bis zur nächsten Heizsaison im Herbst 2022 sehr gut der Umbau bewältigt werden. Da ist Zeit zur Planung, um wirklich das für den Kunden und das jeweilige Haus Passende zu finden.

