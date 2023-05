Wolkersdorf will im Jahr 2040 klimaneutral sein

Ende April fand in der NMS Kirchenplatz eine (auch via Livestream) gut besuchte Vortragsreihe zu einem brennenden Thema der heutigen Zeit statt: der Energiewende. Wolkersdorf sei „Speerspitze und Zugpferd“, eröffnete Moderatorin Regina Engelbrecht den Abend. Sie muss es wissen, denn als eNu-Beraterin hat sie ausreichend Vergleichswerte. Wolkersdorf als e5-Gemeinde habe ehrgeizige Ziele, aber auch „gute und innovative Lösungen“, wie Bürgermeister Dominic Litzka betonte. Auch bei den herausforderndsten Themen der Gegenwart zeige sich, dass sachorientiertes Arbeiten über Parteigrenzen hinweg der beste Weg sei.

Die Grundpfeiler des Wolkersdorfer Weges zur Klimaneutralität: Wie die Best-practice-Modelle, zuletzt etwa der Kindergarten Münichsthal, zeigen, stehen Klimaschutz, Ökonomie und funktionale Architektur keineswegs im Widerspruch. Zudem werden mit der Photovoltaik-Offensive ein Modell für Unternehmen und Private geschaffen, um in Nachhaltigkeit zu investieren. Ein wesentlicher Bereich betrifft aber auch Energieeinsparung. So wurde und wird laufend in die Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED-Leuchtkörper investiert.

Wolkersdorf will als Stadtgemeinde weiterhin Initialzünder sein – und für eNu-Regionsleiterin Engelbrecht ist Wolkersdorf ohnehin „Benchmark“. „Schaffen es die Wolkersdorfer, dann funktioniert es überall!“

Welche Möglichkeiten es gibt, noch weitere, größere Schritte in Richtung Klimaneutralität zu gehen, zeigte der erste Referent des Abends auf. Der Wolkersdorfer Umweltgemeinderat Erwin Mayer wagte einen Ausblick auf künftige Energiepolitik, die vermehrt auf „Agri-PV“ setzt, also die gemeinsame Nutzung von Photovoltaik und Landwirtschaft. Anhand fundierter Analysen und detailreicher Studien erläuterte Mayer, welche Potenziale und Synergieeffekte gerade auch für Wolkersdorf in diesem noch wenig genutzten Bereich der Energieerzeugung möglich sind.

Wolkersdorf ist ein Vorreiter hinsichtlich Ausstieg aus Öl und der Nutzung nachhaltiger Energien: Dies konnte Fritz Herzog, Photovoltaikbeauftragter der Stadtgemeinde Wolkersdorf, nur unterstreichen. Im Rückblick auf die jüngere Vergangenheit und ausgewählte Projekte zog er eine Zwischenbilanz: Mit der ersten Windkraftanlage 1996 wurde bereits ein Bürgerbeteiligungsmodell geschaffen – und die Stadtgemeinde war von der ersten Stunde an mit im Boot. „Wolkersdorf ist Energiepionier!“ Nun werde bereits die vierte Runde der Bürgerbeteiligung bei Sonnenkraft Wolkersdorf ausgerollt.

Sonnenkraft: Neues Bürgerbeteiligungsmodell

Die Vorstellung des aktuellen Bürgerbeteiligungsmodell nahm Energiestadtrat Christian Schrefel vor. Nach dem großen Zuspruch in den vergangenen Jahren weist das Sonnenkraftwerk Wolkersdorf IV eine Leistung von insgesamt 520 kWp auf. Dazu werden die Dächer des Feuerwehrhauses Obersdorf (15 kWp), des Sommerbades (100 kWp), des Sportplatzes Obersdorf (44 kWp), der Union-Tennishalle (303 kWp) sowie der neuen Alpenland-Wohnanlage (62 kWp) mit PV-Anlagen ausgestattet.

Es sei wichtig, sich nicht zurückzulehnen – denn „wer nicht investiert, der verliert“, so der Energiestadtrat. Die Vorträge und auch die Bereitschaft der Wolkersdorfer Bevölkerung, in erneuerbare Energien zu investieren, sei für ihn ein deutliches Zeichen, dass Wolkersdorf auf einem guten Weg sei, das ausgerufene Ziel zu erreichen: „Wolkersdorf wird bis 2040 klimaneutral!“, ist Christian Schrefel überzeugt.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.