Auch diese zweite Produktion fürs Kindertheater ist hervorragen gelungen. Die Obfrau, Christine Hiebner, hat das Märchen persönlich in eine theatergerechte Form gebracht und sie fungierte auch als Erzählerin um die einzelnen Szenen charmant zu verbinden. Das Besondere an der Aufführung ist aber auch der Ort, der Kapellenberg mit seiner Kellergassenkulisse. Da ist es möglich die einzelnen Szenen an verschiedenen Orten zu spielen, wobei das Publikum jeweils mitgehen muss.

Ebenso werden die Kinder mit eingebunden. Sie dürfen mit verschiedenen kleinen Aktionen am Geschehen teilhaben, müssen nicht ruhig sitzen bleiben und sind ständig in Bewegung. Die Laienschauspieler waren, wie man das von dieser Bühne inzwischen gewohnt ist, wieder in ihren Rollen beeindruckend.

Man darf gespannt sein, mit welchem Märchen die Laienbühne, die am Kapellenberg mit dieser Art von Schauspiel einen idealen Ort gefunden hat, im nächsten Jahr, ihr Publikum überraschen wird.