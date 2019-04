Es ist eine Geschichte, die viele Facebook-User bewegte: „Ich habe in der Früh normal aus dem Fenster gesehen und gemerkt, dass ein Rehbock auf dem Fußballplatz steht“, schildert Elke Wolfbeisser aus Enzersdorf. Schnell wurde ihr klar, dass mit dem Tier etwas nicht stimmt. „Er hat sich komisch hin und her bewegt“, schildert Wolfbeisser. Rasch rief sie ihrem Mann zu Hilfe, zu zweit eilten sie zum Fußballplatz. „Der Rehbock war in Panik“, so Wolfbeisser.

Kein Wunder, denn er hatte sich mit dem Geweih im Netz des Fußballtors verfangen und konnte sich nicht mehr befreien. Ihr Mann zögerte keine Sekunde und half dem verängstigtem Wildtier aus dem Netz. „Auf die Idee, Hilfe zu holen, sind wir gar nicht gekommen!“, lacht Wolfbeisser im Nachhinein. Der Rehbock wusste sich das Engagement der beiden Tierfreunde scheinbar zu schätzen: „Er hat meinen Mann dann ganz dankbar angesehen und ist schließlich weggelaufen“, schmunzelt die Staatzerin. Das Video, dass sie von der „dramatischen Rettungsaktion“ auf Facebook veröffentlicht hat, hat bereits über 2.500 Aufrufe.

Hier sehr ihr die Rettungsaktion: