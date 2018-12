Bei der jährlichen ERA Konvention 2018 in Wels konnte das Mistelbacher ERA Büro (Member of Real Estate Pool) schon in Folge zum vierten Male einige Preise und Ehrungen erringen. Das Real Estate Pool Büro unter der Leitung Peter Proll erhielt drei Mal einen Preis als bestes Immobilien Büro des Monats für das Jahr 2018 und einmal als Sieger des Jahres 2018 die Auszeichnung bestes Immobilien Büro für das Jahr 2018. Überreicht wurde die Auszeichnung durch den ERA-Chef Gottfried Hackbarth und Andrea Höller.

Dieser Bürostandort der ERA (Electronic Realty Associates) wurde durch Peter Proll mit Familie im Jahr 2013 eröffnet und hat sich prächtig entwickelt. Leistung, Kompetenz, Wissen, Betreuung der Kunden, Erfahrung, Service, seriöses Auftreten, Kontakte und Netzwerk zeichnen das Büro in Mistelbach aus.

zVg

ERA ist das erste paneuropäische Immobiliennetzwerk und verfügt derzeit über 1.150 rechtlich selbstständige Immobilienbüros mit 6000 Immobilienspezialisten in 17 Länder Europas.

„Alle ERA Produkte und Dienstleistungen wurden eigens konzipiert um den besten und optimalsten Kundenservice für Verkäufer und Käufer einer Immobilie zu bieten und einen schnellstmöglichen Verkauf zum bestmöglichen Preis zu erreichen. Heute sind bereits mehr als 3.200 ERA Büros mit 29.000 Verkaufsmitarbeitern in 35 Ländern tätig.

Seit der Gründung vor 40 Jahren hat die ERA Gruppe immer wieder, im Kundenservice, in Technologie und Training neue Standards in der Immobilienbranche gesetzt. ERA`s Ziel ist es, eine Gesamtlösung für zukunftsorientierte Unternehmer anzubieten die ein auf Qualität basierendes profitables Immobilien-Geschäft betreiben möchten.