Mistelbachs PBZ-Bewohner ernten ihre eigenen Erdäpfel

Das Zusammenstellen der von Haustechniker Hannes Bader gebauten Holzrahmen, das Befüllen, Anbauen und Gießen bei angenehmen Sonnenschein war ein Natur-Spektakel der besonderen Art.

Die Pyramide wurde von den Alltagsbegleiterinnen im Beisein von interessierten Bewohnerinnen und Bewohnern mit Erde befüllt. Das Anbauen übernahm Bewohnerin Anna Böck, die jede Kartoffel der Sorte „Erika“ sorgfältig in die Erde legte. „In vier Wochen“, so Anna Böck, „sieht man die Erdäpfelstauden schon!“ Außerdem fanden auch Schnittlauch, Minze, Basilikum und andere Kräuter Platz in der Gemüsepyramide.

Die Freude über das gelungene Projekt war bei allen Beteiligten groß. „Warme Erdäpfel mit Butter schmecken köstlich!“, so die anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner in einstimmiger Vorfreude auf die Ernte.

