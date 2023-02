Wolkersdorf: Handyshop-Besitzer organisiert Sammelaktion

„Es sind über 16.000 Gebäude eingestürzt, die Zerstörung ist unvorstellbar“, sagt Höke: „Wenn ich von meinem Vermögen etwas spende, Menschen helfen, die es brauchen, wird mein Vermögen nicht weniger. Und: Er fühle sich dadurch besser, im Wissen, geholfen zu haben: „Ich möchte auch anderen Menschen diese Möglichkeit bieten.“ Ihm gehe es nicht um das Land an sich, sondern um die betroffenen Menschen: „Egal, ob Türkei, Griechenland, Ukraine, Russland oder Afrika: Das spielt alles keine Rolle. Es sind alles Menschen, die leiden“, sagt der Handyshop-Betreiber.

Was wird gebraucht? Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel, Windeln, Decken, Zelte, Schlafsäcke, Taschenlampen, Ladegeräte, Kissen, Handschuhe, Babynahrung – einfach alles, das man braucht, wenn man über Nacht alles verloren hat. „Bitte die Pakete schon gepackt bei mir im Shop abgeben“, bittet der Wolkersdorf-Türke. Der befindet sich in der Wolkersdorfer Bachgasse 1-3. Er wird die Güter dann zu den Sammelstellen in Wien bringen, von wo sie mit Lkw-Zügen in die Erdbebenregionen in Syrien und der Türkei gebracht werden.

Wer Muhammed Höke direkt kontaktieren will: 0660 52 56 229

