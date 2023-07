Bolfraskaserne: Kinder lernten nicht nur den effizienten Zeltaufbau

56 Kinder und Jugendliche aus insgesamt 14 Orten des Bezirkes strömten in die Mistelbacher Bolfraskaserne, um am Jugend- sowie Erlebniscamp teilzunehmen. Sie nutzten die Sportmöglichkeiten und durften mit den Fahrzeugen des Bundesheeres mitfahren, darüber hinaus sammelten sie Erfahrung beim Aufbau eines Zeltes und beim Bau eines Wasserfilters.

Übernachtet wurde in Zelten des Bundesheeres, was den Jugendlichen sichtlich Freude bereitete. Als ganz besonderer Abschluss war mit Sicherheit das Mittagessen beim McDonalds in Mistelbach. Das Camp wurde von den Partnern Spusu und McDonalds unterstützt. „Sie leisten einen großen Beitrag, damit wir Mistelbacher Soldaten während unseres Camps immer wieder in begeisterte, junge Gesichter blicken können“, erklärt Stabswachtmeister Christian Luckner.