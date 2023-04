Bienentag in der Bücherei Schleinbach

Den lebendigen Erzählvortrag unterstützten die Kinder eifrig, indem sie mit den von Magdalena Vit mitgebrachten Instrumenten die verschiedenen Tiere klanglich darstellten. Im Anschluss konnten mit den Mitgliedern des Büchereiteams verschiedenen Basteleien zum Bienenthema gefertigt werden.

Imkermeister Hermann Kogl erklärte dann auch noch anhand des mitgebrachten Bienenstocks, wie das Leben der Bienen verläuft und wo der Honig entsteht. Nach so viel Information und Aktivität gab es Stärkung am Buffet, das vom Büchereiteam um Katharina Köstler wieder mit viel Liebe vorbereitet wurde. Dass Bilderbuch von Magdalena Vit ist neben vielen anderen Bienen(sach)büchern in der Bücherei bereits verfügbar und kann ab sofort ausgeliehen werden.

Begeisterte Zuhörer in der Bücherei Schleinbach bei Kinderbuchautorin Magdalena Vit. Foto: Bücherei Schleinbach

Am Abend fand der Bienentag dann seine Fortsetzung durch einen hoch interessanten Vortrag über das Leben der Bienen. Mit Leidenschaft erklärte der BIO-Imkermeister Hermann Kogl Wissenswertes über unsere fleißigen heimischen Bienen. Humoristisch wurde er bei seinem spannenden, wissenschaftlichen Vortrag von Hobbyfotografen Leo Hödl in Form eines Conférenciers begleitet.

Viele interessierte Besucher kamen nur mit Grundwissen und gingen mit Fachwissen, verblüfft über die vielen Irrtümer, die an diesem Abend ausgeräumt wurden. Nach dem Ende des Vortrages wurde Hermann Kogl noch lange Zeit von den Besuchern mit Fragen überhäuft. Die Produkte seiner mühevollen, teilweise sorgenvollen Tätigkeit – für ihn ist es inzwischen eine Berufung geworden – konnte man verkosten und erwerben, gut beraten von der Gattin des Vortragenden Sabine Kogl. Hinter jedem erfolgreichen Imker steht eben auch eine engagierte Frau.

Als sinnvolle Ergänzung zu diesem Bienentag wurden von Brigitte Parbus vom „Wein4tler Bauerngarten“ viele Jungpflanzen mitgebracht, deren Blüten für die Bienen besonders wichtig sind und uns schlussendlich den vielfach verwendbaren, köstlichen Honig und damit auch vielerlei Honigprodukte bringen. Unter diesem Gesichtspunkt wurden einige Pflanzen gekauft und dadurch unser gemeinsames Bestreben nach einer natürlichen und gesunden Umwelt gefördert.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.