Bankomat in Bernhardsthal gesprengt

Tatort am Sonntag gegen 3.00 Uhr war ein Geldinstitut in Bernhardsthal (Bezirk Mistelbach), teilte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Mehrere Täter seien am Werk gewesen. Ein Zusammenhang mit dem Coup in Seefeld-Kadolz (Bezirk Hollabrunn) vom Freitag in den frühen Morgenstunden werde vermutet.

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich geführt. Die Tatortgruppe war am Sonntag in Bernhardsthal an der Arbeit.

Ebenfalls gegen 3.00 Uhr war am Freitag in Seefeld-Kadolz ein Geldautomat gesprengt worden. Eine Tätergruppe flüchtete mit Beute vermutlich per Pkw. Laut Polizei entstand „immenser Sachschaden“.