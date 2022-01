Schockierender Angriff auf 13-Jährigen in Mistelbach

Ein Video (das auch der NÖN vorliegt), tauchte kurz vor dem Jahreswechsel in den sozialen Medien auf und ließ auch bei NÖN-Lesern die Emotionen hochgehen: „Wir und viele andere sind empört, was in Mistelbach abgeht“, heißt es in einem Schreiben an die Redaktion.

Das Video zeigt eine Attacke auf einen Jugendlichen, er wurde von Teenagern am Mistelbacher Eislaufplatz angegriffen. Der Vorfall ereignete sich bereits im Dezember.

Bei der Polizei laufen die Erhebungen in dem Fall: Unter den acht Beschuldigten ist ein 14-Jähriger, alle anderen sind unmündig. Nach zwei Beschuldigten wird noch geforscht.

Streit unter den Jugendlichen begann am Bahnsteig

„Der Streit begann bereits am Bahnsteig“, schildert der Sprecher der Landespolizeidirektion NÖ Heinz Holub-Friedreich. Es kam zu einem Streit unter den Jugendlichen, einem 13-Jährigen sollten die Schuhe abgenötigt werden.

Dieser ergriff nach einer kurzen Zugfahrt die Flucht, der Streit setzte sich dann am Mistelbacher Hauptplatz fort. Dort ereigneten sich die Szenen, die in dem Video zu sehen sind.

„Dem 13-Jährigen wurden dann die Schuhe und ein niedriger zweistelliger Geldbetrag abgenommen“, so Holub-Friedreich weiter. Er wurde von den anderen Jugendlichen angegriffen, erlitt dabei glücklicherweise aber nur leichte Verletzungen.

