Zwei Einbrüche in Laa: Aufs Bargeld abgesehen

In der Nacht auf den 4. Oktober wurde in der Volksschule Laa eingebrochen - und das mit brachialer Gewalt, wie Bezirkspolizeikommandant Johannes Jantschy beschreibt. Bürgermeisterin Brigitte Ribisch gab den Einbruch am Rande der gestrigen Gemeinderatssitzung bekannt: „Ein Fenster wurde aufgebrochen, drei Türen wurden beschädigt, Kästen wurden aufgerissen und an der Brandmeldeanlage wurde herumhantiert“, beschrieb sie.

Das, worauf es der oder die Täter abgesehen hatten, war Bargeld: Jantschy informiert, dass rund 500 Euro mitgenommen wurden. Der Sachschaden bewege sich ebenso in diesem Bereich. „2022 ist schon einmal in der Volksschule Laa eingebrochen worden“, ergänzt er. Die beschädigten Türen erinnern noch daran. Laptops oder andere Wertgegenständen blieben an Ort und Stelle.

Die Polizei nahm einen weiteren Einbruch im selben Zeitraum in einer Firma beim Ostbahnhof auf, die „Arbeitsweise“ ähnelt frappierend jener, die in der Volksschule an den Tag gelegt wurde. „Es waren sicher die gleichen Täter“, erklärt Jantschy. Wertgegenstände waren nicht von Interesse, dafür Bargeld. Die Ermittlungen laufen, die Polizei konnte Schuhabdrücke sicherstellen.