Mehr als 100 Einbrüche: Hautzendorfer Tat wohl geklärt

Elektrofahrräder, Werkzeuge und diverse andere Gegenstände ließ der Täter mitgehen. Aufgrund der Spurenauswertung und akribischer Erhebungen kamen ihm die Ermittler auf die Schliche. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde am 19. Jänner an der Wohnadresse des Beschuldigten eine Hausdurchsuchung mit Unterstützung der WEGA durchgeführt.

Dort wurden Tatwerkzeuge und eine Vielzahl an Diebesgut, das offenbar auch von anderen Taten stammte, sichergestellt. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und zeigte sich geständig, einen Teil des Diebesgutes bereits verkauft zu haben.

In Zusammenarbeit mit Bediensteten der Polizei Wien konnten die Wolkersdorfer Ermittler dem Beschuldigten in der Folge insgesamt 102 Einbruchsdiebstähle in Kellerabteile an zehn Tatorten in Wien und dem Tatort in Hautzendorf zugeordnet werden. Die Taten wurden zwischen 26. Oktober 2022 und 15. Jänner 2023 begangen. Gesamtschaden: 45.500 Euro.

Ein Teil des Diebesgutes konnte noch keinen Tatorten zugeordnet werden. Die Ermittlungen dazu werden fortgesetzt. Der Beschuldigte befindet sich zurzeit in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft.

Foto: LPD NÖ

