Laaer Feldgut ist nun im Schutz der Berg- und Naturwacht

Seit einigen Jahren gibt es die Ortsgruppe Laa der NÖ Berg- und Naturwacht. Die freiwilligen ehrenamtlichen Mitglieder haben sich dem aktiven Natur- und Umweltschutz verschrieben. Gemeinsames Anliegen ist die Erhaltung der Natur in all ihren Erscheinungsformen. Nun wurden seitens der Stadtgemeinde Laa sechs Mitglieder des Vereins zu Feldschutzorganen bestellt.

„Für die Stadtgemeinde Laa an der Thaya ist es wichtig, Mitglieder der Laaer Berg- und Naturwacht nun als unterstützende Organe an der Seite zu haben, die aktiv dem Natur- und Umweltschutz nachgehen und vor allem in die dazugehörige Aufklärung und Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und Gemeinde investieren. So soll ein sicheres und grünes Miteinander in der Stadt möglich sein“, betont Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

Eine Gemeinde kann laut §2 des NÖ Feldschutzgesetzes gegen das unbefugte Gebrauchen, Verunreinigen, Beschädigen oder Vernichten fremden Feldgutes sowie gegen das unbefugte Entziehen oder Zueignen Feldschutzorgane bestellen, welche Hilfsorgane der Gemeinde sind. Zu Feldgut zählen zum Beispiel alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse, aber auch dementsprechend genutzte Grundstücke, Alm- oder Bienenhütten, Fischteiche, Wasserwerke, Feldbrunnen, Heuschober und sogar landwirtschaftliche Geräte, Dünger und mehr.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.