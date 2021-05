Am 21. Mai konnte erstmals in der Poysdorfer Abfüllanlage, im ecoplus Gewerbepark, eine Flasche Frizzante befüllt werden. „Die prickelnden Weingetränke, wie der Frizzante oder fertige Spritzer, gewinnen immer mehr an Bedeutung. Daher wollten wir den Mitgliedern die Möglichkeit anbieten, alle Produkte füllen zu können“, erläutert Obmann Manuel Gmeinböck.

Die Genossenschaft Abfüllanlage Poysdorf ist in 25 Jahren zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden: Seit der Gründung, durch ein Team engagierter Winzer rund um Karl Neustifter und Gerhard Walek, ist die Anlage immer erweitert und modernisiert worden. Heute gestaltet Gmeinböck, als Winzer der jungen Generation, Gegenwart und Zukunft der Anlage.

„Die prickelnden Weingetränke, wie der Frizzante oder fertige Spritzer, gewinnen immer mehr an Bedeutung.“ Manuel Gmeinböck, Obmann Abfüllanlage

Über vier Millionen abgefüllte Flaschen im Jahr sprechen für sich. Aber die neue Abfüllanlage macht die Winzer zusätzlich konkurrenzfähiger, denn auch für kleine Winzer steht damit eine hochwertige Abfüllung bereit. Die Technologie des Abfüllbetriebs stammt aus Italien: Es handelt sich um eine Gegendruckanlage, welche die Kohlensäure bindet und somit sehr gut die Abfüllung von Frizzante ermöglicht.

Lisa Apltauer und Rainer Oppenauer waren vom abgefüllten Frizzante begeistert. Rainer Oppenauer hat schon länger einen Frizzante, Weiß und Rosé, als Sommergetränk im Sortiment und muss nun nicht mehr in benachbarte Weinbaugebiete ausweichen, um das Getränk abzufüllen. „Natürlich ist aber die Weinabfüllung noch immer der Hauptpart“, betont Roman Oppenauer, der auch von Beginn an mit dabei ist.

Ein Pluspunkt der Anlage ist nicht nur die hochwertige Technologie, sondern auch das kompetente Mitarbeiterteam um Manuel Gmeinböck: Jeweils zwei der sechs Mitarbeiter unterstützen die Winzer bei der Abfüllung und sorgen für den reibungslosen Ablauf.