Kolping-Wohnhaus in Poysdorf eröffnet: Ein Haus mit viel Herzenswärme

„Es gibt allen Grund zum Feiern. Wir dürfen uns freuen, dass wir die Sanierung und Erweiterung des Kolping-Wohnhauses bei laufendem Betrieb so gut geschafft haben. Damit verfügen wir über 39 Wohnplätze und 16 Tagesbetreuungsplätze, betonte Christina Schodl-Meier, Leiterin der Kolping-Behinderteneinrichtungen in Poysdorf, bei der Eröffnung des neuen Hauses. Am Nachmittag stand das Haus für einen Tag der offenen Tür zur allgemeinen Besichtigung zur Verfügung.

„Klein und bescheiden haben wir unsere Arbeit in Poysdorf begonnen, heute blicken wir mit Freude und auch Stolz darauf, was daraus geworden ist“, sagte Kolping-Präsidentin Christine Leopold. Sie dankte Schodl-Meier, die dieses Projekt mit sehr viel persönlichem Einsatz begleitet habe. Ein Danke gelte auch Wohnhausleiterin Sonja Willner und ihrem Team.

Bauarbeiten sein für alle „keine einfache Zeit“ gewesen

Kolpingwerk-Bundespräses Gerald Gump und der Poysdorfer Pfarrer Bernd Kolo segneten das Haus. Gump betonte, dass man sich viel Kraft aus der Kirche, der Gemeinschaft der Christen, holen könne - dies sei gerade in diesem Haus spürbar. „Auch den Bewohnern des Wohnhauses gebührt große Anerkennung für die Geduld und Flexibilität“, hob Christina Schodl-Meier hervor. Sieben Personen leben sogar seit Beginn 1990 in diesem Wohnhaus. Zeitweise waren die Bewohner im Garten der Einrichtung in Wohncontainern untergebracht. Obwohl diese „hochwertig waren und sämtliche Stückerl spielen“, seien die Bauarbeiten für alle Beteiligten „keine einfache Zeit“ gewesen, ergänzte Leopold.

Geehrt wurden die Mitarbeiter Juliana Pesau, Martina Bauer und Bettina Unden, welche seit zehn Jahren dort tätig sind. Kolping-Präsidentin Leopold betonte, dass der Einzug in die neuen Räumlichkeiten mit einem Aufbruch in die Zukunft verbunden sei. Sie dankte dem Land Niederösterreich für die große Unterstützung bei der Verwirklichung von Sanierung und Erweiterung des Gebäudes. „Hier im Haus leben und arbeiten zufriedene, freundliche und aufgeschlossene Menschen, die sich hier geborgen und wohl fühlen.“

Ohne zwei engagierte Pioniere gäbe es das Haus nicht

Landtagspräsident Karl Wilfing betonte, dass Kolping mit dem Veranstaltungszentrum, dem Verein der Kolpingfamilie und mit der Behindertenarbeit eine dreifache Bedeutung für Poysdorf habe. „Adolph Kolping ging es um Arbeit und Bildung und darum, dass für möglichst alle Menschen ein Zugang dazu geschaffen wird - genau dafür steht Kolping in Poysdorf!“

1979 wurde die Kolping-Werkstatt und 1990 das Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen in Poysdorf geschaffen. Der bereits verstorbene Zentralpräses Ludwig Zack und der Wetzelsdorfer Tischler Hermann Schiller waren die Pioniere. Schiller hatte damals sogar die Klienten mit seinem eigenen Auto abgeholt und wieder nach Hause gebracht.

Pflegebad, Großküche und Dachterrasse

Das Wohnhaus entwickelte sich von 26 auf nunmehr 39 Wohnplätze und 16 Tagesbetreuungsplätze, dazu kommen noch 60 Plätze in der bereits seit 1979 bestehenden Kolping-Werkstätte Poysdorf. Die Zimmer wurden generalsaniert, außerdem wurden ein zeitgemäß ausgestattetes Pflegebad und eine Großküche für die tägliche Versorgung der Bewohner errichtet, zudem drei helle und großzügige Gruppenräume, ein zusätzlicher Therapieraum und eine Dachterrasse.

Mehr als 40 Mitarbeiter haben in der Kolping-Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Poysdorf ihren Arbeitsplatz, aktuell werden noch weitere Kräfte gesucht. Schodl-Meier: „Wer Interesse hat, ist gerne zu einem unverbindlichen Erstgespräch eingeladen.“ Viele hätten nach so einem Gespräch festgestellt, dass sie Talent und Freude für eine Tätigkeit in diesem Bereich mitbringen.

Kolping-Klienten gehören zum Poysdorfer Leben dazu

Bürgermeister Josef Fürst hob hervor, dass Herzenswärme nicht nur im Haus, sondern auch in Poysdorf zu spüren sei. Wertschätzung, Anerkennung und das Dazugehören sei für alle Menschen sehr wichtig. „Am Weg zu Arbeit im Kolpinghaus sind die Klienten durch Poysdorf unterwegs und gehören einfach dazu“, betonte Fürst. „Wann immer man euch in Poysdorf begegnet, sind diese Begegnungen von Freundlichkeit geprägt.“ Er lobte das Wohnhaus als einen „Ort zum Wohlfühlen“. Der Bürgermeister zitierte Adolph Kolping, der sagte: „Tut jeder in seinem Kreis das Beste, wird es bald besser aussehen. So hat es jeder in der Hand, Gutes zu bewirken.“

Das Fest wurde musikalisch gestaltet: Johann Schodl konnte dafür seine Freunde von „Bravissimo“ begeistern. Unter den Gästen waren Landtagsabgeordneter Manfred Schulz und Maria Gruber von der Bezirkshauptmannschaft, Vertreter der Wirtschaft, die am Projekt beteiligten Handwerker, die Betreuer, die Bewohner, Freunde und Förderer der Einrichtung.