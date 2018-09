Wetter ließ die Wanderer kalt .

Am Anfang sah es ganz schlimm aus: 60 Millimeter regen am Vortag und eine Regenprognose für den ganzen Sonntag – die Ernsdorfer Vereine und VP-Bürgermeister Daniel Fröschl sahen daher für die Abhaltung des 18. Gemeinde-Familienwandertages in Ernsdorf erst einmal schwarz.