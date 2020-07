Dass es sich im Weinviertel gut lebt, ist kein Geheimnis mehr: Rund 7.500 Menschen sind alleine im Vorjahr in die Region gezogen. Für die Leader-Region Weinviertel Ost sind diese Zahlen ein klarer Auftrag: „Wie können wir Leute, die in die Region ziehen, gut und umfassend informieren?“, lautet für Leader-Obmann Kurt Jantschitsch die Kernfrage. Die Antwort: Mit umfassenden Zuzüglermappen, die gemeinsam mit 35 der 58 Mitgliedsgemeinden erarbeitet werden.

Dabei hat die Gemeinde Ernstbrunn die Nase vorne: „Wir haben schon vor Jahren eine Bürgermappe eingeführt und nun die neuen Mappen mit dem Leader-Team erarbeitet“, freut sich ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl. Darin zu finden sind Fakten über die Gemeinde, wichtige Kontakte, Informationen zur Infrastruktur oder zu Vereinen. Außerdem wird in allen Mappen ein Weinviertel-Teil zu finden sein.

„Wie wir jemanden willkommen heißen bzw. wie wir willkommen geheißen werden, ist entscheidend dafür, wie der Start im neuen Zuhause gelingt.“Christine Filipp, Leader-Region

„Die Mappe soll ein Willkommensgeschenk an jeden neuen Gemeindebürger sein, welche bei einem persönlichen Gespräch mit dem Bürgermeister überreicht wird“, so Gangl, der am 30. Juni die ersten Mappen an neue Bürger überreichte. Für Christine Filipp, Geschäftsführerin der Leader-Region Weinviertel Ost, ist die Übergabe der Mappe ein erster wichtiger Schritt für die Zuzügler und die Gemeinden: „Die Art und Weise wie wir jemanden willkommen heißen bzw. wie wir willkommen geheißen werden, ist entscheidend dafür, wie der Start im neuen Zuhause gelingt und ob man sich rasch im Orts- und Vereinsleben integriert, mithilft und dazugehört“, ist sie überzeugt.

Bis Ende 2020 sollen alle Mappen fertiggestellt sein und die Gemeinden damit beliefert werden. „Die größte Herausforderung wird sein, die Informationen aktuell zu halten“, ist sich Gangl bewusst. Außerdem können die Mappen durch Willkommens-Veranstaltungen begleitet werden: „Klassisch ist der Neubürgerempfang, aber auch ein Dorfspaziergang mit dem Bürgermeister oder eine Wanderung zu einem Aussichtspunkt wie dem Buschberg wären gute Möglichkeiten für ein Kennenlernen“, schlägt Filipp ergänzende Maßnahmen vor.