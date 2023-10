Zu Gast im Urbanusheim: Schüler schenkten viel Freude

Bewohner des Hauses haben im Vorhinein bereits Erntebüscherl gebunden, welche sie an alle Bewohner in den Hausgemeinschaften verteilten. Für die Organisation des Festes dankte Tanja Glander der Altenbetreuerin Agnes Knoll. Die Kinder sangen Lieder und hatten Erntesprüche gelernt. Dazu überbrachten sie Äpfel, Trauben, Korn und Ähren sowie ein Brot als ihre Erntegaben. Volksschuldirektorin Maria Aicher-Kandler dankte Klassenlehrerin Petra Kraus und Religionslehrerin Ingrid Kraus für die Vorbereitung und Begleitung der Schüler. Beim Vater Unser reichten die Schüler den Bewohnern des Urbanusheimes die Hände. Zur Erinnerung gab es von den Schülern selbst verzierte Franziskusbilder, die von den älteren Menschen mit Freude angenommen wurden. Die Begegnung der Kinder mit den ältesten Poysdorfern ist immer ein ganz besonderer Moment, bei dem die Kinder sehr viel an Herzenswärme schenken.