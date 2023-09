Poysdorfer Winzerfest startete mit einem Ansturm

„Es ist auch der Start des Weinherbstes“, betonte Veltlinerland-Weinkönigin Victoria Bayer. Eine Zeit zum Feiern, aber auch für die Winzer eine Zeit mit großer Anspannung bei der Weinlese. Sie wünschte den Weinbauern alles Gute.

Die Jungwinzer Christian Hirtl, Rainer Oppenauer, Martin Ebinger und Florian Kalser brachten als Buttenträger die ersten Trauben in die Kellergstetten. Für die jungen Winzer eine interessante Erfahrung, welch mühevolle Arbeit das Tragen der schweren Holzbutten war. Die Weinprinzessinnen Valerie Hugl und Laura Neustifter traten im Bottich die Trauben, um so den ersten Most zu gewinnen, der dann an die Gäste ausgeschenkt wurde.

Die Poysdorfer Kellergassenführer unter Obmann Joachim Maly, Landtagspräsident Karl Wilfing und Landtagsabgeordneter Manfred Schulz waren bei der Eröffnung des Winzerfestes mit dabei. Für Wilfing ist das Bezirkswinzerfest einfach „das schönste Weinfest des Jahres“.

Die Ehrengäste eröffneten den Poysdorfer Weinbrunnen. Foto: Werner Kraus

Für die Einstimmung in den Abend sorgten die Weinbergmusikanten mit zünftiger Blasmusik. Zum Abschluss des offiziellen Aktes konnte Bürgermeister Josef Fürst den Weinbrunnen eröffnen, der die Besucher täglich zu einem Gratis-Kostachterl Wein einlädt. Am Sonntag gehört dann der Weinbrunnen den Kindern - sie können den Traubensaft verkosten.

Die Mountain Crew, bekannt durch die Show von Florian Silbereisen, brachte eine Wahnsinnsstimmung in die Kellergstetten Foto: Werner Kraus

Für enormen Besuch am Donnerstag sorgte die Mountain Crew. Die Boyband aus Oberösterreich ist eine wahre Stimmungskanone und durch ihre Auftritte bei Florian Silbereisen international bekannt. Die ganze Kellergstetten-„Arena“ bebte, als die Mountain Crew einlud, die Bänke zu erklimmen, zu schunkeln und nach vorne auf die große Tanzfläche zu kommen.